Bileti olmadığı için uçağa alınmayan bebeklerini havalimanında terk ettiler! “Böyle bir şey daha önce görmedik”

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben-Gurion Havalimanı'nda Belçika’nın Brüksel şehrinde sefer düzenleyen bir uçağa binmek için hazırlık yapan aile bebeklerinin bileti olmadığı için alınmadı. Aile bebek için bilet almak ya da birlikte havalimanından ayrılmak yerine pasaport kontrolüne kadar yürüyerek bebeklerini araba koltuğunun içinde bırakmayı seçti. Bebeklerini bırakarak uçağa binmek için hazırlanan aile havalimanı polis tarafından yakalandı.

“GÖRDÜKLERİMİZE İNANAMADIK”

Bebeğin araba koltuğunda tek başına durduğunu gören havalimanı polisi anne ve babanın kimliğini tespit ederek sorguya çekti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken anne ve baba gözaltına alındı. Polisler ailenin sorgulamasının sonrasında olaya ilişkin olarak, “Daha önce böyle bir şey görmedik. Gördüklerimize inanamadık” ifadelerini kullandı.