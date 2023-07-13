Titan denizaltısının patlama anını gösteren animasyon 11 günde 5 milyon izlenmeye ulaştı! “Milisaniyeden kısa bir süre içinde...”

1912 tarihinde buz dağına çarptıktan sonra batan Titanik gemisinin enkazı tüm dünyanın ilgisini çeken bir efsane olmaya devam ediyor. Titanik enkazını daha yakın görmek için OceanGate şirketinin Titan adını verdiği denizaltısı Atlantik Okyanusu’na yola çıkmıştı. Enkaza 1.600 fit (yaklaşık 487 metre) uzakta Titan denizaltısının içindeki 5 yolcusuyla birlikte “bir iç patlama” sonucunda kaybolduğu ifade edildi. YouTube’da 4K ve 3D mühendislikle yapılan Titan’ın patlama anını gösteren video 11 günde 5 milyon izlenmeye ulaştı.

“MİLİSANİYEDEN KISA BİR SÜREDE ÇÖKTÜ”

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler AiTelly tarafından yüklenirken iç patlamanın denizaltının içe doğru bükülmesiyle yaşandığını anlatıldı. Videoda, “Titanik'in Atlantik Okyanusu'nun dibindeki 25.000 fit derinliğinde inç kare başına yaklaşık 5.600 pound basınç var. Bu da yeryüzünde yaşadığımız baskının neredeyse 400 katı. Milisaniyeden kısa bir sürede çöktü” ifadelerine yer verildi.

Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, Titan'ın sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.



