Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sosyal medya bunu konuşuyor! The Simpsons (Simpsonlar) Titanik’i ziyaret eden denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Sosyal medya bunu konuşuyor! The Simpsons (Simpsonlar) Titanik’i ziyaret eden denizaltının kaybolacağını bildi mi?

22.06.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1989 yılında yayın hayatın başlayan The Simpsons (Simpsonlar) dünyanın en uzun soluklu dizisi olmanın yanında dünya genelindeki olayları tahmin etmesiyle de fenomene dönüştü. Simpsonlar’ın kehanetleri sosyal medyada dolaşırken son olarak dizinin Titanik’i ziyaret etmek için turistik gezi düzenleyen ve haber alınamayan denizaltının battığını bildiği ileri sürüldü.

Sosyal medya bunu konuşuyor! The Simpsons (Simpsonlar) Titanik’i ziyaret eden denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Simpsonlar’ın Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, korona virüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması gibi olayları bilmişti. Hatta dizinin Kahramanmaraş depremi, Trump’ın davası ve Rusya-Ukrayna savaşını bildiği de söylenmişti.

1

1912 yılında batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medyada ortaya çıkan son iddiaya göre Simpsons’ın 2016 yılındaki bir bölümünde kaybolan denizaltını bildiği söylendi. Fenomen dizi bir kez daha sosyal medyada gündem yarattı.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

uu

Son olarak fenomen dizinin 2016 yılında yayınlanan Homer Simpson'ın uzun süredir kayıp olan babası Mason ile yeniden bir araya geldiğini ve su altında bir "hazine gezisine" çıktıklarını gösteren bölümü gündem oldu. Bölümde Homer’ın mercan mağarasında sıkıştığı ve “oksijen düşük” uyarısı verildiği anlar çok konuşuldu.

uu5

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği iddia yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Şu anda aklım başımdan gitti. Yine bir Simpson kehaneti” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Tam olarak aynı değil ama yerince yakın” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

 Simpsonlar yine mi bildi? Donald Trump’ın davası tahmini...

Simpsonlar yine mi bildi? Donald Trump’ın davası tahmini...

 Bir kehanet daha gündemde! Dikkat çeken Tom Hanks detayı...

Bir kehanet daha gündemde! Dikkat çeken Tom Hanks detayı...

 Bir kehanetleri daha tuttu! Rusya-Ukrayna savaşını bildiler

Bir kehanetleri daha tuttu! Rusya-Ukrayna savaşını bildiler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...
Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndüGelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü
Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadıCep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı
Anahtar Kelimeler:
denizaltı simpsons titanik

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay poz! Pantolonunu kalçasından indirip bluzunu yukarı kaldırdı

Olay poz! Pantolonunu kalçasından indirip bluzunu yukarı kaldırdı

Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.