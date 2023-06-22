Sosyal medya bunu konuşuyor! The Simpsons (Simpsonlar) Titanik’i ziyaret eden denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Simpsonlar’ın Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, korona virüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması gibi olayları bilmişti. Hatta dizinin Kahramanmaraş depremi, Trump’ın davası ve Rusya-Ukrayna savaşını bildiği de söylenmişti.

1912 yılında batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medyada ortaya çıkan son iddiaya göre Simpsons’ın 2016 yılındaki bir bölümünde kaybolan denizaltını bildiği söylendi. Fenomen dizi bir kez daha sosyal medyada gündem yarattı.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Son olarak fenomen dizinin 2016 yılında yayınlanan Homer Simpson'ın uzun süredir kayıp olan babası Mason ile yeniden bir araya geldiğini ve su altında bir "hazine gezisine" çıktıklarını gösteren bölümü gündem oldu. Bölümde Homer’ın mercan mağarasında sıkıştığı ve “oksijen düşük” uyarısı verildiği anlar çok konuşuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği iddia yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Şu anda aklım başımdan gitti. Yine bir Simpson kehaneti” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Tam olarak aynı değil ama yerince yakın” yorumunu ekledi.