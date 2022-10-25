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Dünyanın heyecanla beklediği güneş tutulması başladı! Gözler gökyüzüne çevrildi, uzmanlar uyardı: Sakın yapmayın

25.10.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya yılın ikinci ve son güneş tutulması için gökyüzüne kilitlendi. Yeryüzünün birçok noktasından görülebilen güneş tutulması nedeniyle dünyanın bazı noktalarında resmi tatil ilan edildi. Merakla beklenen güneş tutulması başladı. Uzmanlar ise güneş tutulması sırasında yapılmaması gerekenlerle ilgili uyarıda bulundu. Peki, güneş tutulması Türkiye'den görülebiliyor mu? Bugünkü güneş tutulmasının özelliği ne? İşte güneş tutulmasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Dünyanın heyecanla beklediği güneş tutulması başladı! Gözler gökyüzüne çevrildi, uzmanlar uyardı: Sakın yapmayın

Parçalı güneş tutulması başladı! Uzmanlar bu sırada çıplak gözle bakılmaması yönünde uyarıda bulundu. Heyecanla beklenen doğa olayı Türkiye'nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinden, Kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Batı Asya'nın bazı bölgelerinde görülebiliyor.

Güneş tutulması saat 13'e doğru başladı. Bu yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan'da gerçekleşmişti.

GÜNEŞ TUTULMASI BAŞLADI! TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLİYOR

Yılın son güneş tutulması ise an itibarıyla gerçekleşiyor.

Saat 15'e dek sürecek olan güneş tutulmasının maksimum evresine 13.50'de ulaşması bekleniyor.

"ÇIPLAK GÖZLE ASLA BAKILMAMALI"

Astrofizikçi Doç. Dr. Topal, güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan isli cam, güneş gözlüğü, röntgen filmi veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyardı. Güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması gerektiğinin altını çizen Topal, filtrelerin göz sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

AY, GÜNEŞ'İ ÖRTÜYOR

BBC'de yer alan habere göre; Ay, Dünya çevresindeki hareketi sırasında Güneş ile gezegenimiz arasında hareket ederken nadiren Güneş ışığını bloke ediyor ve Güneş Tutulması meydana geliyor.

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Başka bir deyişle, Ay'ın gölgesi Dünya yüzeyine düşüyor.

Güneş Tutulmalarının da çeşitleri var ve tutulmalar Ay'ın ne kadarlık gölgesinin Dünya'ya düşeceğine göre farklılık gösteriyor.

IRAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Güneş tutulması nedeniyle Irak’ın birçok kentinde resmi tatil ilan edildi. Musul Valiliği’nin resmi tatil ilan etmesinin ardından benzer bir karar Anbar Valiliği’nden de geldi. Ülkenin güneyinde bulunan Vasıt ve Meysan kentlerinde de öğleden sonra resmi tatil edildiği duyuruldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) ise okullar tatil edildi. IKBY Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilgili makamların sunduğu talimatlar doğrultusunda bölgede öğleden sonra eğitim öğretim faaliyeti gösteren okullarda resmi tatil ilan edildiği belirtildi.

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