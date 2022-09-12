Dünya Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde uygulanacak güvenlik protokolünü konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Katılmayı düşünüyorum demişti"

Kraliçe 2. Elizabeth, geçtiğimiz perşembe tıbbi gözetim altına alındığı haberiyle endişelendirmiş, akşam saatlerinde ise ölüm haberi gelmişti. İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" Elizabeth'in ardından Prens Charles resmen kral ilan edildi. İngiltere'de yas ilan edilirken dünyanın dört bir yanından insanlar Kraliçe 2. Elizabeth için saygı gösterilerinde bulundu.

CENAZE TARİHİ BELLİ OLDU

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Elizabeth için cenaze töreninin 19 Eylül’de başkent Londra’daki Westminster Abbey kilisesinde düzenleneceği kaydedildi. İngiltere’nin yeni kralı olan Kral 3. Charles, Kraliçe’nin cenaze töreninin yapılacağı günün ülkede resmi tatil edilmesine karar verdi. Cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.

ERDOĞAN: "PROGRAMLAR EL VERİRSE KATILMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılıp katılmayacağı sorusuna şu şekilde yanıt vermişti:

"Taziye mesajımızı sosyal medyadan gönderdik. Tabii bizim de programlar vesaire var. Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum. Ama bütün mesele bizim de kendi programlarımızla beraber bunu denk getirebilmek. Çünkü tanımadığım birisi değil. Buckingham Sarayı'nda iki kez görüşmemiz oldu. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz."

LİDERLERDEN UYULMASI İSTENEN KURALLAR AÇIKLANDI: "TİCARİ UÇAKLA GELİN"

Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılım koşullarını açıkladı.

FCDO liderlerin ülkeye "mümkünse" ticari uçaklarla gelmesi tavsiyesinde bulunurken Londra Heathrow havaalanında özel uçuş planları veya hava araçlarının parkı için uygun olmayacağını belirtti.

"HELİKOPTER VE ÖZEL JET YASAK"

Ayrıca, yabancı devlet liderleri ve eşlerinin ülkeye ticari uçakla gelmeleri istendi ve havaalanlarından helikopterle hareket edilmesi "halihazırdaki etkin uçuş sayısı nedeneniyle" yasaklandı.

Özel jetiyle yolculuk etmekte ısrar eden liderlerin ise Londra çevresindeki "daha az yoğun" havaalanlarına yönelmesi önerildi.

ÖZEL ARAÇLA DEĞİL, OTOBÜSLE GİDİLECEK

Öte yandan liderlerin özel araçlarını kullanamayacağı, cenaze alanına Londra'daki bir bölgeden toplu olarak otobüsle gidileceği bildirildi.



