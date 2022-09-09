SON DAKİKA | Erdoğan'dan Kraliçe 2. Elizabeth açıklaması: Programımız uyarsa merasime katılacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, "SDG konusunda maalesef ABD'nin bugüne kadar atmış olduğu yanlışlar adımlar devam ediyor." ifadelerini kullandı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle ilgili ise Erdoğan "Kraliçe tanımadığım birisi değil. Kendisini tanıyorum. Programımız uyarsa merasime katılacağız" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

DEAŞ'LI TERÖRİSTİN YAKALANMASI

"DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı en geniş operasyonları yürüten ülke biziz. MİT çok başarılı işler çıkardı. TSK da aynı şekilde. Batı, DEAŞ ile ilgili sağlıklı bir operasyon yapamıyor. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka bir şey yok. Yargının vereceği kararı bekliyoruz. O karar da atılacak adımlar için aslında ciddi manada bir mesaj olacaktır. Kararlılığımız sürecek. Temenni ediyorum ki DEAŞ ile mücadelemizdeki kararlılığımızı dünya anlar.

ABD İLE YPG'NİN ORTAK TATBİKATI

SDG konusunda maalesef ABD'nin bugüne kadar atmış olduğu yanlış adımlar devam ediyor. Suriye Demokratik Güçleri ismi bir kamuflajdır. ABD bu terör örgütlerine binlerce TIR araç gereç mühimmat gönderiyor. Bu sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil aynı şeyleri maalesef Irak'ta da yaptılar. Bıden ile bu konuyu görüşmemizde dile getireceğim.

KRALİÇE 2. ELIZABETH'İN VEFATI

Kraliçe tanımadığım birisi değil. Kendisini tanıyorum. Programımız uyarsa merasime katılacağız."



