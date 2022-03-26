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Dünya onları bu fotoğraf karesiyle tanıdı! Kızının elinden tutarak Rus bombalarından kaçan anne anlattı

26.03.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kateryna Tytova ve beş yaşındaki kızı Tajisia'nın Rus bombalarından kaçarken çekilen fotoğrafı dünya manşetlerinde yerini almıştı. Rus mermi ve bombalarından koşarak kızıyla birlikte kaçmayı başaran anne, mucize kurtuluş hikayesinin detaylarını paylaştı.

Dünya onları bu fotoğraf karesiyle tanıdı! Kızının elinden tutarak Rus bombalarından kaçan anne anlattı

Savaşın ilk günlerde beş yaşındaki kızıyla Rus bomba ve mermilerinden koşarak kaçan bir annenin fotoğrafları dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Kateryna , 35 yaşındaki kocası Olexandr ve 10 yaşındaki oğlu Makar ile kuzey Ukrayna'daki Hostomel'den kaçarken giydiği kıyafetleri hala giydiklerini belirterek o gün yaşadıklarını The Sun gazetesinde anlattı. İmgiliz basınınd ayer alan habere göre, Kateryna, “Hiç bu kadar korkmamıştım. Gerçekten başaracağımızı düşünmemiştim. Cesetler sokakları kapladı ve biz onların arasından koşarak uzaklaşmaya çalışıyorduk” dedi. Aile şimdi savaşın parçaladığı ülkenin batı orta kesimindeki Vinnytsia’daki arkadaşlarının evinde kalıyorlar.

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“KORKU FİLMLERİNİ ANIMSATTI”

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Başkente Kiev’e yakın bir konumda bulunan Hostomel’de Rus saldırılarının başlaması üzerine 35 yaşındaki Kateryna, küçük kızının elinden tutarak koşarak bölgeden uzaklaştıkları anları hayatı boyunca unutmayacağını söyledi. Kateryna, “Çocuklarımız sürükleyerek koşuyorduk. Onlara devamlı olarak ‘Daha hızlı, daha hızlı’ diye bağırdık. Etrafımızdaki evler alevler içindeydi. Etrafı bulanık bir şekilde görüyordum, kulak tırmalayan bir gürültü duydum. Bir asker bana ‘Bakma bakma’ diye bağırdı. O anda sadece koşuyorduk” dedi.

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Sokakta Rus işgalinden kurtulmak için koşan insanların cesetlerini gördüğünü ifade eden Kateryna, “Bizden 10 metre ötede bir anne, baba ve kızlarının cansız bedenleri yatıyordu. Bizim yanımızdan canları kurtarmak için koşarken mermi onlara doğrudan isabet etmişti. Bana zombi kıyameti korku filmlerini hatırlattı. Ama yerdeki cesetler bir filme ya da bilgisayar oyununa ait değildi.” ifadelerini kullandı.

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