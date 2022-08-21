Dünya şokta! “Putin’in beyni” denilen Alexander Dugin'in kızı bombalı saldırıda öldürüldü

Dünya, “Putin’in beyni” olarak bilinen, Rus siyaset uzmanı Alexander Dugin’in kızının aracına düzenlenen bombalı saldırıyı konuşuyor. Tüm dünyada şok etkisi yaratan saldırı Moskova'nın Odintsova bölgesinde meydana geldi. Dugin’in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Darya Dugina da babası gibi Ukrayna'nın işgaline verdiği destekle tanınmaktaydı.

ASIL HEDEF "PUTİN'İN BEYNİ" MİYDİ?

30 yaşındaki Darya Dugina'nın olay sırasında aracıyla evine doğru gittiği aktarılırken, görgü tanıkları, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve aracın alevler içinde kaldığını ifade etti. Rus medyası ise olayın başka bir boyutunu manşetlerine taşıdı. Rus medyasındaki o iddialara göre, bombalı suikasti düzenleyenlerin asıl hedefinde Dugina değil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "beyni" olarak da tanımlanan baba Dugin vardı.

SON ANDA VAZGEÇMİŞ

Yine iddialara göre, Dugin, kızıyla birlikte aynı araca binecekti. Ancak son anda kızının aracına binmekten vazgeçerek başka bir araca binmeye karar verdi. Böylece bombalı saldırıdan kurtuldu. Fakat kızını saldırıda kaybetti.

Rus haber ajansı Tass’a konuşan ve patlayan arabanın Alexander Dugin'e ait olduğunu kaydeden Dugina’nın arkadaşı Andrey Krasnov da "Anladığım kadarıyla esas hedef Alexander’dı” ifadelerini kulandı.

Darya Dugina, babası gibi gazetecilik, felsefe ve siyaset bilimi ile uğraşıyordu. Patlamanın nedenine ilişkin resmi bir doğrulama veya bilgi ise yok.

