HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya şokta! “Putin’in beyni” denilen Alexander Dugin'in kızı bombalı saldırıda öldürüldü

Dünya şokta! “Putin’in beyni” denilen Alexander Dugin'in kızı bombalı saldırıda öldürüldü

21.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Putin’in beyni” olarak bilinen Rus siyaset uzmanı Alexander Dugin’in kızı Darya Dugina'nın aracına bombalı saldırı düzenlendi. Dugin'in kızı, saldırıda hayatını kaybetti. Alexander Dugin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biriydi. Moskova'daki bombalı saldırı dünyada şok etkisi yarattı.

Dünya şokta! “Putin’in beyni” denilen Alexander Dugin'in kızı bombalı saldırıda öldürüldü

Dünya, “Putin’in beyni” olarak bilinen, Rus siyaset uzmanı Alexander Dugin’in kızının aracına düzenlenen bombalı saldırıyı konuşuyor. Tüm dünyada şok etkisi yaratan saldırı Moskova'nın Odintsova bölgesinde meydana geldi. Dugin’in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Darya Dugina da babası gibi Ukrayna'nın işgaline verdiği destekle tanınmaktaydı.

Dugin

ASIL HEDEF "PUTİN'İN BEYNİ" MİYDİ?

30 yaşındaki Darya Dugina'nın olay sırasında aracıyla evine doğru gittiği aktarılırken, görgü tanıkları, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve aracın alevler içinde kaldığını ifade etti. Rus medyası ise olayın başka bir boyutunu manşetlerine taşıdı. Rus medyasındaki o iddialara göre, bombalı suikasti düzenleyenlerin asıl hedefinde Dugina değil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "beyni" olarak da tanımlanan baba Dugin vardı.

Dugin-1

SON ANDA VAZGEÇMİŞ

Yine iddialara göre, Dugin, kızıyla birlikte aynı araca binecekti. Ancak son anda kızının aracına binmekten vazgeçerek başka bir araca binmeye karar verdi. Böylece bombalı saldırıdan kurtuldu. Fakat kızını saldırıda kaybetti.

Rus haber ajansı Tass’a konuşan ve patlayan arabanın Alexander Dugin'e ait olduğunu kaydeden Dugina’nın arkadaşı Andrey Krasnov da "Anladığım kadarıyla esas hedef Alexander’dı” ifadelerini kulandı.

Darya Dugina, babası gibi gazetecilik, felsefe ve siyaset bilimi ile uğraşıyordu. Patlamanın nedenine ilişkin resmi bir doğrulama veya bilgi ise yok.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama! 'Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama! 'Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak'
Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı varMardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Elazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndüElazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndü
Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya Vladimir Putin bombalı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Burak! Tarihe geçti... 80 dakikada 2 gol!

Ne yaptın Burak! Tarihe geçti... 80 dakikada 2 gol!

Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümraniye maçı sonu oldu! Kerem Aktürkoğlu için karar

Ümraniye maçı sonu oldu! Kerem Aktürkoğlu için karar

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktı

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktı

Samsun'da gölette facia! İmam ve öğretmenin acı sonu...

Samsun'da gölette facia! İmam ve öğretmenin acı sonu...

İstanbul'da gece bekçilerine saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul'da gece bekçilerine saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.