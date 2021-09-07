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Dünyaca ünlü ABD'li aktör Michael K. Williams evinde ölü bulundu

07.09.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HBO dizisi The Wire'da canlandırdığı 'Omar Little' karakteriyle tanınan ABD'li ünlü aktör Michael K. Williams evinde ölü bulundu. 54 yaşındaki aktörün aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Michael K. Williams evinde ölü bulundu

ABD'li ünlü aktör Michael K. Williams, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Williams, New York Brooklyn'deki dairesinde ölü bulundu.

Ünlü oyuncunun aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.

New York polisi, Williams'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü, ölüm nedeninin adli tıp raporuyla netlik kazanacağını açıkladı.

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THE WIRE İLE HAFIZALARA KAZINDI

Brooklyn doğumlu oyuncu 2002-2008 yılları arasında yayınlanan HBO dizisi The Wire'da canlandırdığı 'Omar Little' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

“Boardwalk Empire” ve “Lovecraft Country" dizileriyle “12 Years a Slave” ve “Assassin’s Creed” gibi filmlerde de rol alan Williams, “Lovecraft Country"deki performansıyla Emmy Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmişti.

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