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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sosyal medyayı alev alev yaktı! Minicik bikinisiyle kendi markasını tanıttı

17.05.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sektörden kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını açıkladıktan sonra moda dünyasına yönelmişti. Kendisine ait bir iç giyim markası bulunan fenomen isim mayo ve bikini sektörüne de el atarak sosyal medya hesabının hikaye bölümünden kendi tasarımı olan son derece cesur bir bikiniyi tanıttı.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sosyal medyayı alev alev yaktı! Minicik bikinisiyle kendi markasını tanıttı

Bir dönemin en popüler yetişkin film yıldızlarından biri olarak kabul edilen Lana Rhoades kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldıktan sonra sosyal medyaya yönelmişti. Instagram’da 16 milyonu aşkın takipçisi bulunan Rhoades son olarak ise kendi tasarımı bir bikiniyle sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

lana rhoades

Sosyal medya kullanıcılarının yoğın ilgi gösterdiği paylaşımında Rhoades mavi bir bikini takımıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Ayna karşısında çekilen bir pozunu paylaşarak kendi tasarımı olan bikinisini tanıtan Rhoades gönderisine, “Bunu ben yaptım” notunu ekledi.

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sosyal medya Lana Rhoades

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