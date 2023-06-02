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  4. Trafikte skandal görüntüler! Kırmızı ışıkta beklerken yaptıkları hareketler tepki çekti... Görenler gözlerine inanamadı

Trafikte skandal görüntüler! Kırmızı ışıkta beklerken yaptıkları hareketler tepki çekti... Görenler gözlerine inanamadı

02.06.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan'ın başkenti Taipei City'de akan bir trafiğin olduğu sokakta kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Motosiklete binen bir çift kırmızı ışıkta durdukları sırada çevrelerindekilere aldırış etmeden aracın üzerinde cinsel hareketler yapmaya başladı. Görgü tanıklarından birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra tepkiler gecikmedi.

Trafikte skandal görüntüler! Kırmızı ışıkta beklerken yaptıkları hareketler tepki çekti... Görenler gözlerine inanamadı

Tayvan'ın başkenti Taipei City'de sokak ortasında kaydedilen görüntüler herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde motosiklete birlikte binen bir çiftin kavşakta yanan kırmızı ışıkta durduğu görülüyor. Trafik lambasının yeşile dönmesini bekledikleri sırada çiftin yoldan geçenlere aldırış etmeden birbirlerine dokunmaya başladıkları anlar gündem yarattı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

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Yerel basında yer alan haberlerde motosikletin arkasında bulunan ismi açıklanmayan adamın aracı süren kadının göğüslerine dokunduğu ve genç kadının elinin adamın pantolonuna yakın bir yerlerde olduğu belirtildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların tepkisini çekmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki sosyal medya Tayvan

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