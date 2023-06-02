Trafikte skandal görüntüler! Kırmızı ışıkta beklerken yaptıkları hareketler tepki çekti... Görenler gözlerine inanamadı

Tayvan'ın başkenti Taipei City'de sokak ortasında kaydedilen görüntüler herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde motosiklete birlikte binen bir çiftin kavşakta yanan kırmızı ışıkta durduğu görülüyor. Trafik lambasının yeşile dönmesini bekledikleri sırada çiftin yoldan geçenlere aldırış etmeden birbirlerine dokunmaya başladıkları anlar gündem yarattı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Yerel basında yer alan haberlerde motosikletin arkasında bulunan ismi açıklanmayan adamın aracı süren kadının göğüslerine dokunduğu ve genç kadının elinin adamın pantolonuna yakın bir yerlerde olduğu belirtildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların tepkisini çekmeyi başardı.