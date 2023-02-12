Dünyaca ünlü model Bella Hadid deprem sonrası sessiz kalmadı! AHBAP linkini paylaşarak...

Türkiye hafta başında Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Tüm Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanında yardımlar gelirken en çok aranan modellerden Bella Hadid de "Bütün bedenim üşüyor. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum" demişti.

Bella Hadid son olarak Instagram hikâyesinde AHBAP linkini paylaşarak takipçilerinden bağış yapmalarını istedi. Hadid'e Türk takipçilerinden teşekkür mesajları yağdı.





