HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünyaca ünlü model Daria Kyryliuk darp edildiğini iddia etmişti! Yeni gelişme

Dünyaca ünlü model Daria Kyryliuk darp edildiğini iddia etmişti! Yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 07:28 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, erkek arkadaşının da aralarında olduğu bir grup ile gittiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki ünlü beach club'da darbedildiğini ileri sürüp, polise şikayetçi oldu. Beach club tarafından yapılan açıklamada, ünlü modelin iddiaları kabul edilmezken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dünyaca ünlü model Daria Kyryliuk darp edildiğini iddia etmişti! Yeni gelişme

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de, 1 Ağustos'ta gittiği beach club'dan çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğini öne sürüp, Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu. Kyryliuk, yüzü kan içindeki fotoğrafıyla yaptığı 3 dildeki paylaşımda, "Sessiz kalmak istemiyorum. Hikayemi; bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. M. Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Onlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.

POLİS İFADELERİNE BAŞVURDU

Ünlü model Kyryluuk ve darbedilen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saıf Jabr Alsuwaıdı'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, darbedilen Kyryliuk ve arkadaşı Alsuwaıdı'nın ifadelerini aldı. Polis, ayrıca Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ile Jake Peter Wıllıs Flemıng'in olayla ilgili bilgisine başvurdu.

Daria Kyryliuk, ifadesinde, tatil için geldiği Çeşme'de erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu bir grup ile gittiği beach club'dan saat 03.00 sıralarında çıkarken, nedensiz olarak özel güvenlik görevlileri tarafından darbedildiklerini söyledi.

Alsuwaıdı de ifadesinde aynı konuyu anlattı. İkili, kendilerini darbeden kişinin isminin 'Kadir' olduğunu kaydetti.

EMNİYETTEN SORUŞTURMA

Polis, ünlü modelin ismini verdiği kişinin, beach club'ın güvenlik müdürü Kadir K. (38), olduğunu belirledi. Polisin telefonla ulaştığı Kadir K., şehir dışında olduğunu söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, beach club'ın yetkililerinden biri de gerekli açıklamayı sosyal medyadan yaptıklarını belirtip, "Emniyet şu an için işin takibinde. Görüntülü herhangi bir açıklama yapmamamız avukatlar tarafından söylendi. Emniyet olayın iç yüzünü soruşturuyor. Suçlamaları zaten kabul etmedik" dedi.

10739a6dc1ead2161c2fa19b108fe8bd

'GÜVENLİK EKİBİMİZİN OLAYLA İLGİLİ DAHLİ YOK'

Beach club tarafından sosyal medyada yapılan yazılı açıklamada ise "İşletmemizin otopark kısmında iki grup arasında çıkan kavgaya güvenlik görevlilerimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. İşletmemizde geçirdiği vakitlerde, kendisi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk'a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenlik bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım'ın evine gittiği ve komşuları ile de kavga ettiğini ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca Daria Kyryliuk'un Instagram'daki paylaşımında iddia ettiği gibi meydana gelen yaralanmada işletmenin güvenlik ekibinin hiçbir dahli olmadığı da savunulup, "Daira Kyryliuk ve beraberindekiler 2 Ağustos'ta tekrar mekanımıza gelmişlerdir" denildi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
İzmir’deki yangın büyüyor! Siteler boşaltıldıİzmir’deki yangın büyüyor! Siteler boşaltıldı
TOGG'da kullanılan Nadir Toprak Elementleri (NTE) nedir?TOGG'da kullanılan Nadir Toprak Elementleri (NTE) nedir?

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Benzin döküp kendini yaktı

Korkunç olay! Benzin döküp kendini yaktı

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Rekor altın fiyatlarında yeni hafta!

Rekor altın fiyatlarında yeni hafta!

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan dönüş yolundaki tatilcilere kritik uyarı

Bakan Soylu'dan dönüş yolundaki tatilcilere kritik uyarı

Şile dönüşü tıklım tıklım dolan otobüsteki fazla yolcuları polis indirdi

Akılalmaz görüntü! Polis hepsini otobüsten indirdi

MİT'in etkisiz hale getirdiği teröristin gri listede aranan Seyithan Acay olduğu belirlendi

MİT etkisiz hale getirmişti! Kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 123'e yükseldi

İçişleri açıkladı! Sayı 123'e yükseldi

Yürek yakan an! Oğlunu öpüp uğurladı

Yürek yakan an! Oğlunu öpüp uğurladı

Ensar Vakfı'nın İstanbul Sözleşmesi paylaşımı!

Ensar Vakfı'ndan "İstanbul Sözleşmesi" paylaşımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.