Dünyaca ünlü model Gigi Hadid sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!

Geçtiğimiz günlerde Zayn Malik ile yollarını ayıran güzel model Gigi Hadid, cüretkar pozlarına hız kesmeden devam ediyor. Hadid, sütyensiz paylaşımıyla takipçilerinden tam puan aldı. Hadid'in pozlarına kısa sürede 2 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Filistin asıllı model Gigi Hadid, uzun süredir ünlü şarkıcı Zayn Malik ile aşk yaşıyordu.

2020 yılında çocuk sahibi olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ani bir şekilde ayrıldı.

Gigi Hadid, liseyi bitirir bitirmez New York'a taşındı ve modellik kariyerine adım attı.

Kardeşi Bella Hadid ile dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alan Gigi Hadid, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Instagram'da 72 milyondan fazla takipçisi bulunan Gigi Hadid, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.



