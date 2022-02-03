MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!

03.02.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen dünyaca ünlü model Gigi Hadid, sütyensiz pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!

Geçtiğimiz günlerde Zayn Malik ile yollarını ayıran güzel model Gigi Hadid, cüretkar pozlarına hız kesmeden devam ediyor. Hadid, sütyensiz paylaşımıyla takipçilerinden tam puan aldı. Hadid'in pozlarına kısa sürede 2 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!

Filistin asıllı model Gigi Hadid, uzun süredir ünlü şarkıcı Zayn Malik ile aşk yaşıyordu.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!

2020 yılında çocuk sahibi olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ani bir şekilde ayrıldı.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!

Gigi Hadid, liseyi bitirir bitirmez New York'a taşındı ve modellik kariyerine adım attı.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!

Kardeşi Bella Hadid ile dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alan Gigi Hadid, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!

Instagram'da 72 milyondan fazla takipçisi bulunan Gigi Hadid, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"
7 bin TL elektrik faturası geldi! "Böyle ölmem füze at"7 bin TL elektrik faturası geldi! "Böyle ölmem füze at"
Ayrılık ve borç iddiaları gündemdeydi! Açıklama yaptı: Üstüme düşeni yaptımAyrılık ve borç iddiaları gündemdeydi! Açıklama yaptı: Üstüme düşeni yaptım
Anahtar Kelimeler:
Gigi Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Yılın ilk enflasyon rakamı bugün açıklanıyor...

Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Yılın ilk enflasyon rakamı bugün açıklanıyor...

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Su içmemenin sonuçlarını biliyor musunuz? Her biri korkunç

Su içmemenin sonuçlarını biliyor musunuz? Her biri korkunç

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.