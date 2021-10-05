Dünyaca ünlü oyuncu Barbra Streisand, Kara Para Aşk’ı övdü

2014 yılında yayınlanmaya başlayan Kara Para Aşk dizisinin yankıları sürüyor. Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in paylaştığı Kara Para Aşk dizisi 54. bölümle final yapmıştı. Final yapmasının üzerinden altı yıl geçmesine rağmen sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

"İZLEMEYİ BIRAKAMAZSINIZ"

Son olarak dünyaca ünlü Amerikalı Oscar ödüllü şarkıcı, oyuncu, yönetmen, senarist, prodüktör Barbra Streisand, 1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından “Kara Para Aşk” dizisinden paylaşım yaparak diziyle ilgili duygularını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isim; Jim ve ben bu harika Türk dizisini izlemeye devam ediyoruz #KaraParaAşk Her gece saat 4’e kadar Netflix’te. Dizinin iki güzel kahramanı harika, diğer oyuncular da öyle. O kadar şaşırtıcı ki, izlemeyi bırakamazsınız.” notu eşliğindeki paylaşımıyla hem diziyi hem de oyuncuları övmüş oldu.

