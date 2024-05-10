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  4. Beştepe'de kritik zirve! Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! İşte masadaki konular…

Beştepe'de kritik zirve! Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! İşte masadaki konular…

10.05.2024 15:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki kritik zirve Beştepe’de gerçekleşiyor. Ankara kulislerinin yakından takip ettiği zirveden ilk görüntüler geldi. İşte iki liderin görüşmesine ilişkin masadaki konu başlıklarının detayları…

Beştepe'de kritik zirve! Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! İşte masadaki konular…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Saat 14.30'da başlayan görüşme Beştepe'de gerçekleştiriliyor.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULACAK?

Görüşmenin içeriğine ilişkin son bilgileri CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan şu sözlerle aktardı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yılın 3. görüşmesini gerçekleştiriyor. Bir önceki görüşme çok yakın tarihte 29 Nisan'da MHP lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki evinde gerçekleşmişti. Bugünkü görüşmenin adresi ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi...

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Masada elbette gündemdeki kritik başlıklar var. Geçtiğimiz görüşmede iki lider seçim sonuçlarını ele almıştı. Bu görüşmede yine genel ekonomik görünümle birlikte terörle mücadele, yeni anayasa süreci gibi meseleleri ele almaları bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele önemli. Zira Türkiye önümüzdeki süreçte Irak'ın kuzeyinde bazı bölgeleri güvenli hale getirebilmek için kapsamlı bir operasyon başlatmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda atılabilecek adımlar iki lider arasında müzakere edilecek, görüşülecek.

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ENFLASYON SORUNU

Enflasyonun düşürülmesi ve alım gücünün yükseltilmesi için özellikle dar gelirli ve emekliler bağlamında atılabilecek yeni adımlar ne olacak? Bu soruya da cevap aranması bekleniyor.

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YENİ ANAYASA

Son olarak yeni anayasa diyelim. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya gelmişti. İki lider yeni anayasaya dair süreç hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Önümüzdeki günlerde Meclis'te devam edecek yeni anayasa görüşmelerinin kapsamına ilişkin ve oluşabilecek yeni anayasa sürecindeki takvime dair değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından yapılması bekleniyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan beştepe
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