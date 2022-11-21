Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'dan olay gönderi! Jetlag olmadığını kanıtlamak için sabahın 4'ünde twerk yaptığı anları paylaştı

Birkaç ay içinde ikinci kez Kent'e giden sosyal medya fenomeni Khalifa, paylaştığı hikayede oldukça neşeli görünüyordu. Jetlag olmadığı, yani uzun süreli uçuşlar sonrasında vücudun biyolojik saati ile iniş yapılan yerin saatinin uyuşmaması nedeni ile herhangi bir rahatsızlık çekmediğini söyleyerek şaka yapan Khalifa'nın hikayesi enerjik bir dansla devam etti.

TWERK YAPTI

''Sabah saat 4'te jetlag olmayan ben'' başlığıyla twerk yaptığı bir video paylaşan Khalifa'nın erotik dansı, görenleri şaşkına çevirdi.

Takip eden saatlerde eşofmanlar giymiş olan Mia, Kent'te elinde bir kahve ile yürüyüşe çıktığı bir video da yayınladı. Genç model, şehrin tadını çıkaracak gibi görünüyordu.