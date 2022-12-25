Dünyada viral olan kare! Endonezyalı kadın borcunu ödememek için kefene girip ölü taklidi yaptı... Foyası bakın nasıl ortaya çıktı

Endonezyalı kadının borçlarını ödememek için yaptığı şey tüm dünyada viral oldu. Maya Gunawan adlı bir kişiden borç alan ancak ödemeyen Liza Dewi Pramita ölmüş gibi davrandı. Kendini kefenleyen burnuna da pamuk koyan kadın o anlarını kızının Facebook hesabından paylaştı.

Facebook'taki paylaştığı fotoğrafın altına 'Trafik kazasında öldü' notunu düşen Liza, sadece bu fotoğrafı paylaşmakla kalmadı, trajikomik olaya daha da gerçekçilik katmak için kendisinin sedye ile taşındığını gösteren anları da koydu.

Parasını geri alamayan Maya bu fotoğraf karelerini gördükten sonra çok üzüldüğünü ve rahmet dilediğini ancak Liza'nın yaşadığı yerden biraz uzakta olan Aceh Tamiang'a gömüleceğini okuduğunda şüphelendiğini söyledi. Fotoğrafları daha yakından incelediğinde ise bunun ölmüş bir insan görüntüsüne benzemediğini dile getirdi.

SEDYE FOTOĞRAFINI GOOGLE'DAN ARATINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Maya, Liza'nın fotoğraflarını incelemeye devam ederken ceset taşıyan sedye görüntüsünü Google'da arattı. Görselin başka bir web sitesinden alındığını görünce şüpheleri doğrulanmış oldu.

KIZINDAN İTİRAF GELDİ

Liza'nın çocuğu da olayın ortaya çıkmasından sonra yaşananların bir oyun olduğunu itiraf etti ve her şeyin bir saçmalık olduğunu açıkladı. Parasını Liza'ya kaptıran Maya hala o zamandan beri hala Liza'ya ulaşamadığını ve parasını henüz geri alamadığını söylüyor.