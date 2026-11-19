Oruç Reis’in Pakistan’a ulaşması vesilesiyle yarın (20 Kasım) Pakistan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılacağı bir tören düzenlenecek. Pakistan karasularındaki iki ayrı noktada çalışma yapacak olan Oruç Reis, 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu, 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Dünyanın 4. büyük derin deniz sondaj filosuna sahip bir ülke olarak edindiğimiz derin deniz aramacılığı tecrübesini dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yaparak yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu operasyon sayesinde milletimizin enerji bağımsızlığı yolundaki sarsılmaz iradesini temsil eden gemimizle devletimizin gücünü ve yerli mühendisliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz.” dedi.

Yurt içinde ve dışında hidrokarbon arama faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Türkiye, yurt dışında denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

YENİ GÖREV YERİ PAKİSTAN

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi’nin Somali'de devam eden sondajına zemin hazırlayan ilk kıtalararası görevinin ardından şimdi de Pakistan’da sismik araştırma yapacak.

KARAÇİ LİMANINA ULAŞTI

Mersin Taşucu Limanı’ndaki hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 30 Ekim’de yola çıkan Oruç Reis, Pakistan’ın Karaçi Limanı’na ulaştı.

İKİ ALANDA 2 VE 3 BOYUTLU SİSMİK VERİ TOPLAMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesapları üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, açıklamasında “Türk mühendislerimiz tarafından inşa edilen millî gururumuz Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, kıtalar arası ikinci görevi için Pakistan’a ulaştı. Bugüne kadar Mavi Vatan’da 23 bin kilometrelik, Somali'de ise 4 bin 464 kilometrekarelik alanda tarama yaparak önemli veriler üreten Oruç Reis ile şimdi de Pakistan deniz sahalarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlıyoruz. Gemimiz bu yeni görevi kapsamında iki alanda 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplama operasyonu gerçekleştirecek.” dedi.

YERLİ MÜHENDİSLİĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA BİR KEZ DAHA GÖSTERECEĞİZ

Bakan Bayraktar, “Dünyanın 4. büyük derin deniz sondaj filosuna sahip bir ülke olarak edindiğimiz derin deniz aramacılığı tecrübesini dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yaparak yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu operasyon sayesinde milletimizin enerji bağımsızlığı yolundaki sarsılmaz iradesini temsil eden gemimizle devletimizin gücünü ve yerli mühendisliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

TÖREN DÜZENLENECEK

Oruç Reis’in Pakistan’a ulaşması vesilesiyle yarın (20 Kasım) Pakistan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılacağı bir tören düzenlenecek. Oruç Reis, son hazırlıklarını tamamladıktan sonra görev için limandan ayrılacak.

MARJAN 3B

Bu kapsamda öncelikle Indus-C Blok adı verilen sahada, Marjan 3B Sismik Projesi’ni yürütecek olan Oruç Reis, Karaçi açıklarında toplam 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayacak. Geminin çalışma alanına varışına yapacağı hazırlık ve veri toplama çalışmalarının yaklaşık 50 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

MAKRAN 2B

İlk veri toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Oruç Reis, yeniden Karaçi Limanına dönerek yeni veri toplama operasyonu için hazırlık yapacak. Oruç Reis’in Pakistan karasularındaki ikinci adresi ise Makran Blokları olarak adlandırılan saha olacak. Oruç Reis, Makran 2B Sismik Projesi kapsamında toplam 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak. Oruç Reis’in Makran Blokları’ndaki çalışmasının da toplam 25 günde tamamlanması planlanıyor.

SOMALİ’DEKİ SONDAJIN MİMARI ORUÇ REİS

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ve 9 ay süren ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlamıştı. Oruç Reis’in Somali’deki üç ayrı deniz blokunda yer alan toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda topladığı üç boyutlu sismik veri, Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajının kapısını aralamıştı.

ÖZEL TASARIM

Oruç Reis, 2017 yılında Türk mühendislerin emeği ile yerli ve milli imkanlar kullanılarak inşa edildi. Gemi, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabiliyor. Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Bu amaçla özel olarak tasarlanan gemi; 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.