Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyada yaşayan son insan olduğunu iddia eden zaman yolcusu, sosyal medyada kıyametten korunmak için inşa edilen sığınağı gösterdi

Dünyada yaşayan son insan olduğunu iddia eden zaman yolcusu, sosyal medyada kıyametten korunmak için inşa edilen sığınağı gösterdi

22.11.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın Valencia kentinde yaşayan Javier, sosyal medya hesabından kendisini zaman yolcusu olarak tanıttı. Dünyada yaşayan son insan olduğunu iddia eden Javier, kıyametten korunmak için 2027 yılında inşa edilen bir sığınak olduğunu gösterdi. Javier’in paylaşımı sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Dünyada yaşayan son insan olduğunu iddia eden zaman yolcusu, sosyal medyada kıyametten korunmak için inşa edilen sığınağı gösterdi

Günümüzden 6 yıl sonrasına zamanda yolculuk yaptığını iddia eden bir zaman yolcusu sosyal medyadan oldukça ilginç bir paylaşım yaptı. 2027 yılında yaşayan son insan olduğunu açıklayan zaman yolcusu, kıyametten korunmak için inşa edilen bir sığınağı gösterdiği paylaşımıyla sosyal medyada dikkatleri çekmeyi başardı. Tek bir kişinin görünmediği paylaşımda Javier, boş sokaklarda fabrikadan sanat müzesine dönüştürülen bir sığınağı görüntüledi. Girişe doğru yürürken, yeraltına çıkan bir merdiveni ortaya çıkarmak için düğmeyi açtı.

2027 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu dünyada tek başına olduğunu söyledi! “Kıyamet herkesi öldürdü”2027 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu dünyada tek başına olduğunu söyledi! “Kıyamet herkesi öldürdü”

“BENİ BURAYA ÇAĞIRDILAR”

1

Sığınağı aramadığını ancak yüksek bir gürültü duyduktan sonra bu noktaya gelmesi gerektiğini hissettiğini belirten Javier, “Bir ses duydum ve aşağıya inmeya karar verdim. Ancak bu sığınakta hiçbir şey bulamadım” dedi.

Kamerayı yer altı sığınağını göstermek için çeviren Javier, çıkışa doğru yürüdüğünde ise paylaşımı sona erdi. Sanat merkezi web sitesine göre, hava saldırısı sığınağı İspanya İç Savaşı sırasında inşa edilmiş boş bir mermi kutusu ve Bombas Gens fabrikasındaki işçileri korumayı amaçlıyordu. Fakat içindeki eksik parçalar nedeniyle hiç kullanılmamıştı.

ZAMAN YOLCULUĞU3

Javier’in videosu kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Ancak bazıları paylaşımın özel efektler kullanıldığı ve hiçbir bilimsel açıklaması bulunmadığı için sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

TikTok’un yeni trendi cinsiyet kalıplarını yıkmaya hazırlanıyor! Akım kısa sürede popüler olduTikTok’un yeni trendi cinsiyet kalıplarını yıkmaya hazırlanıyor! Akım kısa sürede popüler oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Tarihin en karanlık olayı! Hayvanat bahçesinde sergilendiTarihin en karanlık olayı! Hayvanat bahçesinde sergilendi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Dünyanın en seksi anneannesi” deniliyor! Sırrını açıkladı

“Dünyanın en seksi anneannesi” deniliyor! Sırrını açıkladı

Kendisini kedi zannediyor! Her gün tasma takarak dolaşıyor

Kendisini kedi zannediyor! Her gün tasma takarak dolaşıyor

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 12 erkekle...

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 12 erkekle...

‘Bal tuzağı’ akımı erkeklerin kâbusu oldu! Sadakati ölçmek...

‘Bal tuzağı’ akımı erkeklerin kâbusu oldu! Sadakati ölçmek...

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Tek eşliliği protesto etmek istedi! Dokuz kadınla aynı anda...

Tek eşliliği protesto etmek istedi! Dokuz kadınla aynı anda...

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Sütünün rengi değişti! Görenler inanamadı

Sütünün rengi değişti! Görenler inanamadı

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.