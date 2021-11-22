Dünyada yaşayan son insan olduğunu iddia eden zaman yolcusu, sosyal medyada kıyametten korunmak için inşa edilen sığınağı gösterdi

Günümüzden 6 yıl sonrasına zamanda yolculuk yaptığını iddia eden bir zaman yolcusu sosyal medyadan oldukça ilginç bir paylaşım yaptı. 2027 yılında yaşayan son insan olduğunu açıklayan zaman yolcusu, kıyametten korunmak için inşa edilen bir sığınağı gösterdiği paylaşımıyla sosyal medyada dikkatleri çekmeyi başardı. Tek bir kişinin görünmediği paylaşımda Javier, boş sokaklarda fabrikadan sanat müzesine dönüştürülen bir sığınağı görüntüledi. Girişe doğru yürürken, yeraltına çıkan bir merdiveni ortaya çıkarmak için düğmeyi açtı.

“BENİ BURAYA ÇAĞIRDILAR”

Sığınağı aramadığını ancak yüksek bir gürültü duyduktan sonra bu noktaya gelmesi gerektiğini hissettiğini belirten Javier, “Bir ses duydum ve aşağıya inmeya karar verdim. Ancak bu sığınakta hiçbir şey bulamadım” dedi.

Kamerayı yer altı sığınağını göstermek için çeviren Javier, çıkışa doğru yürüdüğünde ise paylaşımı sona erdi. Sanat merkezi web sitesine göre, hava saldırısı sığınağı İspanya İç Savaşı sırasında inşa edilmiş boş bir mermi kutusu ve Bombas Gens fabrikasındaki işçileri korumayı amaçlıyordu. Fakat içindeki eksik parçalar nedeniyle hiç kullanılmamıştı.

Javier’in videosu kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Ancak bazıları paylaşımın özel efektler kullanıldığı ve hiçbir bilimsel açıklaması bulunmadığı için sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.



