Dünyadaki tüm virüsler bir kola kutusuna sığar

2019 son günlerinde ilk kez görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 ay önce bütün dünyayı etkilediği için pandemi ilan edilen Covid-19 bugüne kadar 2,3 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken 107 milyonun üzerinde kişi de enfekte oldu.

İngiliz bir matematikçi ise bütün dünyayı etkileyen Covid-19 için ilginç bir hesaplama yaptı.

Hesaplamaya göre, şu anda dünyada dolaşan bütün Covid-19 virüslerinin 330 mililitrelik bir kola kutusunun içine kolaylıkla sığabileceği belirtildi.

DÜNYADAKİ TOPLAM VİRÜS SAYISI İKİ KENTİLYON

Bath Üniversitesi matematik uzmanı Kit Yates, dünyada halihazırda yaklaşık iki kentilyon (2 milyon x 1 trilyon ) SARS-CoV-2 virüs parçacığı (Covid-19) olduğunu ortaya çıkardı. Hesaplamayı viral yük tahminleriyle birlikte küresel enfeksiyon oranlarını kullanarak yaptığını belirten Kit Yates, böylesine küçük bir boyutun yine de 330 mililitrelik bir kola kutusuna rahatlıkla sığabileceğini belirtti.

COVİD-19’UN ÇAPI: 100 NANOMETRE

Hesaplamalarındaki adımları detaylandıran Yates, Covid-19’un çapının ortalama 100 nanometre (metrenin 100 milyarda biri) olduğunu tespit ettiğini belirtirken bu sayısı toplam virüs sayısıyla çarptığını belirtti.