Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi olarak biliniyor! Deprem, tarihi Kurtuluş Caddesi'ni adeta yerle bir etti

Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay başta olmak üzere birçok ili vurdu. Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremler Hatay'da ise büyük bir yıkıma sebep oldu. "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi ise Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunuyordu.

Tarihi cadde, meydana gelen 2 büyük depremle birlikte adeta yerle bir oldu.

"Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi"nde yıkılmayan binalarda ise hasar oluştu.

DÜNYANIN AYDINLATILAN İLK CADDESİ! YERLE BİR OLAN TARİHİ KURTULUŞ CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

"Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" havadan görüntülendi.

Görüntüler, depremin büyüklüğünü de gözler önünü serdi. (İHA)

