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Dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk güzellik rutinini paylaştı

17.11.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anastasia Pokreshchuk, dünyanın en büyük yanaklarına sahip olmak için sayısız estetik operasyon geçirdi. Unvanını kaybetmek istemediğini dile getiren Pokreshchuk, düzenli olarak dolgu yaptırmasının yanında güzellik rutinleriyle de görüntüsünü destekliyor. Pokreshchuk, sosyal medya hesabından güzellik rutinini anlatmak için çırılçıplak soyunduğu ve vücudunun tamamına nemlendirici krem sürdüğü bir fotoğrafını paylaştı.

Dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk güzellik rutinini paylaştı

Dünyanın en büyük yanaklarına sahip olan kadını, görünüşünü değiştirmeyi bitirmedi. Anastasia Pokreshchuk, elmacık kemiklerini daha belirgin hale getirmek için defalarca operasyon geçirdi. Ayrıca suratına botoks yaptırdı ve yüz hatlarının keskin olabilmesi için takma dişlerini törpületti. Estetik operasyonların yanında Pokreshchuk, tuhaf kozmetik tedavilerini denemekten korkmadığını ifade etti.

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GÜZELLİK RUTİNİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

32 yaşındaki Ukraynalı model, son aylarda kilo vermeyi teşvik etmek için vücuduna masaj yaptırdığını söyledi. Bunun yanında ise vücudunun tamamen pürüzsüz görünebilmesi için her yerine nemlendirici krem uyguladığını dile getirdi.

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Sosyal medya hesabından güzellik rutinini yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafını paylaşan Pokreshchuk, bu uygulamanın cildin kendisini yenilemesi için gerekli olduğunu belirtti. Pokreshchuk gönderisinin altına, “Biraz fazle nemlendirici krem” notunu ekledi.

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