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Dünyanın en büyük havalimanları

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06.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyüğü olması hedefleniyor. Amaç bütün etapların tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle ulaşmak. Peki, dünyadaki diğer havalimanlarında durum nedir?

Dünyanın en büyük havalimanları

Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı, ABD

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Dünyanın açık ara en sık kullanılan havalimanı ABD’deki Hartsfield-Jackson Havalimanı. Havalimanlarının çatı örgütü olan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) 2017 yılında bu havalimanını yaklaşık 104 milyon yolcunun kullandığını belirtiyor. 100 milyondan fazla yolcuya daha önce başka hiçbir havalimanı erişememişti. O nedenle Atlanta’daki bu havalimanı birinci sırada yer alıyor.

Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı, Çin

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İkinci sırada yıllık 95,8 milyon yolcu kullanımıyla Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı yer alıyor. 2008’de Çin’de düzenlenen Olimpiyatlar, bu havalimanının gelişmesine vesile olmuştu. Olimpiyatlar öncesinde mimar Norman Foster havalimanı için yeni ve büyük bir terminal tasarlamıştı.

Dubai Uluslararası Havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri

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2017’de Dubai Uluslararası Havalimanını kullanan yolcu sayısı 88 milyon olarak kayda geçti. Yolcuların neredeyse tamamına denk gelen 87,72 milyonunun yabancı olduğu bu havalimanı, şehrin bir alışveriş cenneti olması nedeniyle popülerliğini koruyor.

Haneda Uluslararası Havalimanı, Japonya

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Senede 85,4 milyon yolcu kapasitesi ile Tokyo’daki Haneda Uluslararası Havalimanı dördüncü sırada yer alıyor.

Los Angeles Uluslararası Havalimanı, ABD

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Bu uçak birkaç saniye sonra Kaliforniya’daki Los Angeles Uluslararası Havalimanına teker koyarak 2017’de 84,56 milyona erişen yolcu sayısının artmasına katkı sağlamış olacak.

O'Hare Uluslararası Havalimanı, ABD

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ABD’nin Chicago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanını kullanan 79,81 milyon yolcudan bir tanesi: Almanya’nın eski milli futbolcularından Bastian Schweinsteiger. Şuanda Chicago Fire futbol takımında oynuyor. Havalimanı adını İkinci Dünya Savaşı’nda ABD ordusunda görev alan pilot Edward O’Hare’den alıyor.

Heathrow Havalimanı, İngiltere

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Avrupa’da da büyük havalimanları bulunuyor! Sıralamamıza göre İngiltere’nin başkenti Londra’daki üç havalimanından en büyük olanı Heathrow Havalimanı, 2017’de 78,01 milyon yolcu ağırlamasıyla kendisine yedinci sırada yer buldu.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Çin

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2017 yılında 72,67 milyon yolcusu ağırlayan Hong Kong Uluslararası Havalimanı, listemizde sekizinci sırada yer alıyor. Fotoğrafta da görüldüğü üzere havalimanı denizin üzerine inşa edilmiş durumda.

Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı, Çin

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Dünya üzerindeki her havalimanında olduğu gibi Çin’deki Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanını kullan 70 milyon yolcu için de güvenlik önce geliyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI) verilerine göre bu havalimanının yolcu trafiği 2017’de önceki yıllara göre düşmüş olsa da havalimanından yapılan kargo trafiği yüzde 11 oranında arttı.

Paris-Charles de Gaulle Havalimanı, Fransa

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Air France havayolu şirketinin merkez havalimanı olan Paris-Charles de Gaulle Havalimanı, 2017’de 69,47 milyon yolcu ağırlayarak listemizde 10’uncu sırada yer aldı. Yaptığımız sıralamada sadece senelik yolcu rakamlarına baktık, ancak sıralama yapılırken kargo miktarı, üzerinde kurulu olduğu alan ya da terminallerinin sayısı gibi değerlendirilebilecek daha başka faktörler de yer alıyor.


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