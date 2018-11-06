Dünyanın en büyük havalimanları

Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı, ABD

Dünyanın açık ara en sık kullanılan havalimanı ABD’deki Hartsfield-Jackson Havalimanı. Havalimanlarının çatı örgütü olan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) 2017 yılında bu havalimanını yaklaşık 104 milyon yolcunun kullandığını belirtiyor. 100 milyondan fazla yolcuya daha önce başka hiçbir havalimanı erişememişti. O nedenle Atlanta’daki bu havalimanı birinci sırada yer alıyor.

Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı, Çin

İkinci sırada yıllık 95,8 milyon yolcu kullanımıyla Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı yer alıyor. 2008’de Çin’de düzenlenen Olimpiyatlar, bu havalimanının gelişmesine vesile olmuştu. Olimpiyatlar öncesinde mimar Norman Foster havalimanı için yeni ve büyük bir terminal tasarlamıştı.

Dubai Uluslararası Havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri

2017’de Dubai Uluslararası Havalimanını kullanan yolcu sayısı 88 milyon olarak kayda geçti. Yolcuların neredeyse tamamına denk gelen 87,72 milyonunun yabancı olduğu bu havalimanı, şehrin bir alışveriş cenneti olması nedeniyle popülerliğini koruyor.

Haneda Uluslararası Havalimanı, Japonya

Senede 85,4 milyon yolcu kapasitesi ile Tokyo’daki Haneda Uluslararası Havalimanı dördüncü sırada yer alıyor.