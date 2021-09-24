Dünyanın en büyük kalçalarına sahip olmak isteyen kadını Bobbo-Jo Westley’in mesleği herkesi şaşırttı

Kilo alma sürecinin ölümle sonuçlanabileceği konusunda uzmanlar tarafından uyarılan Westley, Los Angeles’ta yaşayan Mikel Ruffinelli’nin dünya rekorunu kırmak için yemeye devam edeceğini söyledi. Kalçasının çevresi 231 santimetre olan ve bu özelliği ile dünyanın en geniş kalçalı kadınları arasında yer alan Westley, amacı ise dünyanın bir numarası olmak.

GÜNLÜK İŞLERİNİ BİLE ZOR YAPIYOR

5 çocuk annesi olan Westley, fazla kiloları nedeniyle günlük işlerini dahi büyük bir zorlukla yapabiliyor. Uzun saatler boyunca ayakta durmakta zorlanan kadın için bir koltuğa oturmak bile kimi zaman işkenceye dönüşüyor.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Fazla kilolarından dolayı alışılmışın dışında bir kalça ölçüsüne ve görüntüsüne sahip olan Westley bunu sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı. Bobbi-Jo internet üzerinden canlı yayında erkeklerle görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerde takipçilerinin istekleri doğrultusunda soyunduğunu ve bedeninin merak edilen noktalarını gösterdiğini belirten Westley, aylık olarak 2 bin dolar (yaklaşık 17 bin TL) kazanıyor.

Dünyanın dört bir yanından erkeklerin onunla görüşebilmek için can attığını söyleyen Bobbi-Jo, “Heybetli cüssem ve sadece bacaklarımın 64 kilo oluşu dolayısıyla erkekler bana dayanamıyor” dedi. Birçok erkeğin görüşmelerinde onunla evlenmek istediğini dile getiren Bobbi-Jo, ondan çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin binlere ulaştığını itiraf etti.



