HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın en büyük üçüncü elması bulundu

Dünyanın en büyük üçüncü elması bulundu

16.06.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ülkelerinden Botsvana’da, Debswana şirketi tarafından bin 98 karatlık dünyanın en büyük üçüncü elması bulundu. Elmas, Debswana tarafından Botsvana’nın başkenti Gaboron’da Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi’ye gösterildi.

Dünyanın en büyük üçüncü elması bulundu

Afrika ülkelerinden Botsvana’da, dünyanın en büyük üçüncü elması bulundu. Yer aldığı Botsvana’nın hükümeti ile İngiltere merkezli bir elmas madenciliği ve işleme şirketi De Beers arasındaki ortak girişim olan madencilik şirketi Debswana tarafından yapılan açıklamada, şirketin 1 Haziran tarihinde Botsvana’da bin 98 karat boyutunda bir elmas keşfettiği ve elmasın bugün dünyanın en büyük 3. elması olarak tanımlandığı kaydedildi.

Himalaya Dağları’ndaki buzul felaketinde, 15 atom bombasına eş değer enerji serbest kaldıHimalaya Dağları’ndaki buzul felaketinde, 15 atom bombasına eş değer enerji serbest kaldı

Debswana’nın CEO’su Lynette Armstrong yaptığı açıklamada, "Bu, 50 yılı aşkın operasyon tarihinde Debswana tarafından keşfedilen en büyük elmastır. Ön analizimize göre, dünyanın 3. en büyük mücevher kalitesindeki taş olabilir. Elması, De Beers kanalıyla mı yoksa devlete ait Okavango Diamond Company aracılığıyla mı satılacağına henüz karar vermedik" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAŞKANINA GÖSTERİLDİ

Ayrıca Armstrong, Debswana tarafından Botsvana’nın başkenti Gaboron’da Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi’ye gösterilen bu elmasın Botsvana için çok şey ifade ettiğini ve mücadele içinde olan bir ülkeye umut getirdiğini belirtti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ELMASI

Öte yandan şu ana kadar keşfedilen dünyanın en büyük elması, 1905 yılında Güney Afrika’da keşfedilen 3 bin 106 karatlık Cullinan olurken, dünyanın 2. en büyük elması ise 2015’te Botsvana’da keşfedilen bin 109 karatlık Lesedi La Rona olarak biliniyor. (İHA)

61b8afa5-744e-429e-902e-3fba0f1fa596

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde olması gereken 20 ürünHer evde olması gereken 20 ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kritik görüşme sonrası Biden'dan ilk açıklamaKritik görüşme sonrası Biden'dan ilk açıklama

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.