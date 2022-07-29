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Şaşkına çeviren boşanma isteği! “Hamileyim ve kocam kız kardeşime aşık olduğunu söyledi”

29.07.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada evliliğine dair bir itiraf bulunan kadın paylaşımı kısa sürede viral oldu. Kocasının kız kardeşine aşık olduğunu itiraf etmesinden sonra evliliğini kurtarmak istediğini dile getiren kadının paylaşımı tepkileri de beraberinde getirdi. Kocasının boşanma isteğini geri çevirdiğini ve evliliklerine bir şans daha verdiklerini anlatan kadın sosyal medya kullanıcılarının fikrini sorunca yorumlar peşi sıra geldi.

Şaşkına çeviren boşanma isteği! “Hamileyim ve kocam kız kardeşime aşık olduğunu söyledi”

Sosyal medyada ismini açıklanmayan bir kadın kocasının boşanma isteği karşısında şaşkına döndü. Çocukluğundan beri kız kardeşleriyle aralarının iyi olduğundan söz eden kadın evlendiğinde kocası ve kardeşinin de iyi anlaştığını söyledi. Kocası ve kardeşinin iyi anlaşmasından mutluluk duyduğunu ifade eden kadın yıllar sonra başka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı.

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“KIZ KARDEŞİM EVLİLİK TEKLİFİ ALDIĞINDA...”

Kız kardeşinin evliliklerinden birkaç yıl sonra hayatına bir adam girdiğini ve evlilik teklifi aldığını söyleyen kadın o gecenin hayatını değiştiren bir itirafa gebe olduğunu anlattı. Kız kardeşinin sevgilisinin kocası ve kendisinin gözlerinin önünde evlilik teklifi ettiğini ifade eden kadın, “Kocam kız kardeşimin sevgilisinden hiç hoşlanmıyordu. Nedenini sorduğumda ise bana kızıyordu. Kız kardeşimin evlilik teklifi aldığı gün alkollüydü ve birden ağlamaya başlayarak yıllardır ona aşık olduğunu söyledi” dedi.

Sosyal medya paylaşımında kocasının kendisinden boşanmak istediğini ancak konuşarak sorunlarını çözdüklerini anlatan kadın, “Kız kardeşim evlilik teklifi aldığında kocam çok kötü oldu. Hamileyim ama koca ve kız kardeşimin aralarında özel bir bağ olduğunu öğrendim. Kocam boşanmak istedi. Ancak zamanla bu sorunu çözdük. Bana iyi bir eş ve kızımıza iyi bir baba olacağına söz verdi” diye konuştu.

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SOSYAL MEDYDAN YORUM YAĞDI

İsmini vermek istemeyen kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken sosyal medya kullanıcıları itirafın sonrasında evliliğine devam etmemesi konusunda kadını uyardı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Onlar aynı ortama her geldiğinde kendini kötü hissedeceksin” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kız kardeşinle bu konuyu konuştun mu?” diye sordu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma
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