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Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak isteyen Instagram fenomeninden şaşırtan itiraf! “Bana dokunmayı düşünüyorlar”

04.10.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisine Mary Magdalene diyen xomarym kullanıcı adlı Instagram fenomeni, dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olmak için onlarca kez estetik operasyon geçirdi. Dış görünüşüyle insanların ilgisini çektiğini belirten fenomen isim, insanların gerçek olup olmadığını anlamak için ona dokunmak istediklerini söyledi.

Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak isteyen Instagram fenomeninden şaşırtan itiraf! “Bana dokunmayı düşünüyorlar”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak istediğini dile getiren Mary Magdale, diğer insanlardan farklı olduğunu kabul ediyor. Çocukluğundan beri kalabalıkların arasından sıyrılma amacı olduğunu dile getiren Magdale, sayısız estetik operasyon ve vücudunun tamamını kaplayan dövmeleri ile bir fenomene dönüştü. Geçirdiği estetik operasyonlardan sonra kendisini beğendiğini dile getiren Magdale, dış görüntüsünün diğer insanlarda farklı algılar oluşturduğunu itiraf etti.

“KENDİLERİNDE DOKUNMA HAKKI GÖRÜYORLAR”

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Özellikle sosyal medyada popülerleştikten sonra insanların kendisiyle fotoğraf çektirmek istediklerini belirten Magdale, bu ünlenmenin kötü yanları olduğunu da söyledi. Estetik operasyonlarının gerçek olup olmadığını anlamak için insanların izin almadan kendisine dokunduğundan söz eden Magdale, “Görünüşümde hoşuma gitmeyen şey bu, insanlar ne zaman gelip fotoğraf isteseler, bana dokunmaya hakları varmış gibi hissediyorlar.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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