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Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip fenomeni Mary Magdalene, hayranlarını uyardı! “Beni taklit ediyorlar”

11.01.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip kadını olarak sosyal medyada kısa sürede ünlenen Mary Magdalene hayranlarını internette kendisini taklit eden yabancı kişilere karşı uyardı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Beni taklit ediyorlar” diyerek sitem eden Magdalene, hayranlarını bu kişilere inanmaması konusunda ikaz etti.

Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip fenomeni Mary Magdalene, hayranlarını uyardı! “Beni taklit ediyorlar”

Estetik ameliyatları için 80 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 661 bin 745 TL) harcayan fenomen isim göğüsleri ve kalçasında yaptırdığı estetik prosedürler nedeniyle kısa sürede ünlenmeyi başardı. Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Magdalene, insanların kendisini taklit ettiğini iddia ederek hayranlarını bu kişilere karşı uyardı. 160 bin takipçisi bulunan Magdalene, Instagram hesabının hikaye bölümünde hayranlarını gerçek olmayan hesaplara para yatırmamaları konusunda uyardı.

“GERÇEKTEN BENMİŞİM GİBİ DAVRANIYORLAR”

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Hayran sayfalarının kendilerini gerçek Mary Magdalene olarak göstermesini tepkiyle karşılayan fenomen isim hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, “Lütfen hayran sayfalarının gerçek olmadığını belirten ibareler koyun. Biyografide benim gerçek hesabımı iletin. Gerçekten benmişim gibi davranan ve insanlardan para isteyen, OnlyFans sayfalarını birbirine bağlayan vb. hayran sayfalarının olduğunu gördüm. Bu gerçekten inanılması güç bir durum. Bu yüzden hangi hayran sayfasının gerçekten iyi niyetli olduğun bilmek zor” ifadelerini kullandı.

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