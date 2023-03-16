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Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olmak için onlarca ameliyat olmuştu! Son halini gören tanımadı

16.03.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olmak için onlarca kez estetik ameliyat geçiren fenomen Mary Magdalene yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Fenomen isim servet harcadığı estetik prosedürlerinden bir anda vazgeçti. Mary Magdalene yeni göğüslerini sosyal medyadan gösterince hayranlarının büyük bir bölümü “Göğüsleri nereye gitmiş?” yorumunu yaptı.

Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olmak için onlarca ameliyat olmuştu! Son halini gören tanımadı

Kanadalı sosyal medya fenomeni Mary Magdalene geçirdiği estetik prosedürlerinden ardından fiziksel görüntüsü sayesinde dikkatleri çekmeyi başarmıştı. 30 yaşındaki fenomen isim geçtiğimiz günlerde devasa boyutlardaki göğüs implantlarından birinin patladığını takipçileriyel paylaşarak sadeleşeceğini söylemişti. Mary Magdalene sözünü tutarak bu kez yıllardır yaptığının aksine göğüslerini küçültürmek için bıçak altına yattı.

YENİ GÖĞÜSLERİNİ GÖSTERDİ

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Sosyal medyada 211 bin takipçisi bulunan Mary Magdalene son estetik prosedüründen sonra göğüslerinin son halini takipçilerine gösterdi. Kot pantolon ve sade bir bluzla makyajsız bir şekilde kamera karşısına geçen Mary Magdalene’in son halini görenler gözlerine inanamadı.

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Yeni halini sevdiğini ifade eden Mary Magdalene gönderisine, “Buna bayıldım. Çok uzun süredir büyük implantlarım var, bu yüzden bu korkutucu bir değişiklikti ama bundan o kadar mutluyum ki... Alışveriş yapmak artık eğlenceli çünkü şirin üstleri sığdırabiliyorum” notunu ekledi.

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Mary Magdalene’in aksine sosyal medyadaki takipçileri ise duruma alışma konusunda onun kadar hızlı hareket edemedi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı yeni görüntüsünü beğenirken diğer bir kısmı ise estetikli halinin daha güzel olduğunu savundu.

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