Sosyal medyadan yaptığı ihanet itirafı çok konuşuldu! “Erkek arkadaşım beni üvey annemle aldattı”

TikTok’tan yaptığı paylaşımda sevgilisi ve üvey annesini kendisini aldattığı anları “Eski sevgilimle üvey annem arasında yaşananların hikayesi” notuyla paylaştı. Sevgilisiyle babası ve üvey annesine ait bir evde birlikte kaldıklarını ifade eden O’Connor, ihaneti çözdüğü adımları tek tek anlattı.

“TERAPİ GÖRDÜM”

Erkek arkadaşıyla birlikte annesi ve babasının evinde kaldıklarını ifade eden O’Connor, “Sabah karşı 5’te uyandığımda yatağında olmadığını gördüm. Sevgilime bakmak için aşağı kata indim. Üstünde battaniyeyle kanepede uyuyordu. ‘Neler oluyor?’ diye düşündüm. Etrafa bakındım. Yerlerde kıyafetler ile iki boş bardak vardı. Sevgilimin yanına gittiğimde üzerindeki örtüyü açtım ve o aceleyle giyinmek isterken bir anda dantelli bir kadın küloduyla karşıma çıktı” dedi.

Babası ve üvey annesini uyandırarak durumu anlatan O’Connor, “İhanetin gerçek olduğunu öğrendikten sonra babam üvey annemden ayrıldı. Ben de erkek arkadaşımdan ayrıldım. Akıl sağlığım kötüleştiği için terapiye gitmek zorunda kaldım. Üstesinden gelmem uzun zaman aldı” diye konuştu.