Dünyanın en büyük yanaklarına sahip olan modeli, üç yıl içinde yüzünün değişimi paylaştı

Dünyanın en büyük elmacık kemikleri ve yanaklarına sahip olan modeli Anastasia Pokreshchuk, sosyal medya hesabından üç yıl içindeki değişimini gözler önüne seren bir paylaşım yaptı. 30 yaşında saçlarının sarı olduğu ve henüz estetik ameliyat geçirmediği halini takipçilerine sunan Pokreshchuk büyük şaşkınlık yarattı.

ERKEKLERE SESLENDİ

Ukraynalı model görünümünü değiştirmek için 1.500 sterlin (yaklaşık 18 bin TL) değerinde dolgu maddesi enjekte ettirdi. Şimdilerde 33 yaşında olan model, takipçilerinin estetik ameliyatlardan önceki halini merak etmesi üzerine şaşırtan bir paylaşım yaptı. 30 ve 33 yaşlarında çekilen iki fotoğrafını yan yana koyan model 3 yıl içinde değişimiyle şaşkınlık yarattı.

Anastasia Pokreshchuk estetik ameliyatlardan sonra değişen görünüşünü yayınladığı gönderisine, “Erkekler kimi seçerdiniz?” notunu ekledi. Fotoğrafı binlerce yorum ve beğeni almayı başardı.



