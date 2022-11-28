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Dünyanın en büyük yanardağları arasında! 38 yıl sonra yeniden faaliyete geçti

28.11.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Mauna Loa Yanardağı'nda bir patlama meydana geldi. En son 1984 yılında lav püskürten yanardağ, 38 yıl sonra yeniden faaliyete geçti. Patlamanın ardından en büyüğü 4,2 olan çok sayıda deprem kaydedildi.

Dünyanın en büyük yanardağları arasında! 38 yıl sonra yeniden faaliyete geçti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD’nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı’nda patlama yaşandığını açıkladı. Lav akışının şu an zirvede bulunduğunu belirten USGS, bölge halkı için henüz bir tehdit bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, patlamanın ardından son 2 saat içerisinde en büyüğü 4,2 olan çok sayıda deprem kaydedildi.

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UYARI SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, yanardağ alarmının tavsiyeden uyarı seviyesine çıkarıldığı belirtildi.

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Gözlemevi ayrıca, patlamanın detaylarının incelenmesi için havadan inceleme yapılacağını aktardı. (İHA)

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Hawaii Yanardağ

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