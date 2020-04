Dünyanın en “dövmeli” doktoru Sarah Gray, koronavirüs mücadelesinde ön saflarda çalışmak hakkında konuştu

Dünyanın en dövmeye sahip doktoru unvanına sahip olan sağlık çalışanı Dr. Sarah Gray, koronavirüs esnasında yaşadıklarını 96 bin takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaşıyor. Sarah, tüm gün süren mesaisinin ardından gece nöbetine kalarak görevini sürdürürken takipçilerinden evde kalmalarını istedi.

Instagram’da “Salgın sırasında ön sıralarda çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” notuyla paylaşım yapan Sarah sözlerine “Biz işe gelerek size yardımcı olurken, siz de evlerinizde kalarak bize yardımcı olun” diyerek devam etti.

Ortopedist olan Sarah, böyle zor zamanlarda nazik olmanın ve gülümsemenin önemine dikkat çektiği postunu “Bir gülümseme 1000 yarayı iyileştirebilir” sözleriyle paylaştı. Dr. Sarah sözlerine şöyle devam etti:

Lütfen bu zor zamanlarda başkalarına karşı nazik olmayı unutmayın. Herkes kendi savaşını veriyor, eğer hepimiz doğru şeyleri yaparak evde kalırsak, pozitif olursak ve birbirimizi desteklersek bu virüsü yeneriz. En karanlık zamanlarda bile daime bir ışık vardır

Sarah’nın iyimser mesajları, takipçileri tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Hayranları, Sarah’nın paylaştığı postlara binlerce beğeni ve yorum bırakıyor.

Takipçilerinden biri, bıraktığı yorumda “Kahraman Sarah, yaptığım her şey için, harika bir rol model olduğun için ve birçok insana ilham verdiğin için teşekkürler” yazdı. Bir diğer takipçisi Sarah’ı “Aferin sana Sarah, kendine dikkat et. Yaptığın her şey için teşekkürler” sözleriyle kutladı.