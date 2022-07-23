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Dünyanın en genç seri katili olarak tarihe geçti! Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

23.07.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşayan 8 yaşındaki Amarjeet Sada, üç kişiyi öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en genç seri katili olarak tarihe geçmeyi başardı. Şu anda nerede olduğu ve yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen Sada, 8 yaşındayken ikisi aile üyesi olmak üzere üç kişiyi vahşice öldürdü. Söz konusu suçların 2006 ila 2007 yılları arasında gerçekleştiğine inanılıyor.

Dünyanın en genç seri katili olarak tarihe geçti! Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

1998 yılında Hindistan’ın Bihar kentinde doğan Sada,son derece fakir bir ailenin çocuğu olarak hayata gözlerini açtı. 2006 yılında sadece 8 aylık olan kendi kız kardeşini ve 6 yaşındaki kuzenini öldürdüğü iddia edilen Sada, polise ihbar edilmedi. Sada’nın amcası ilk iki cinayeti bildiğini ve bunların aile meselesi olduğu için polise bildirilmediğini söyledi. Sada’nın kuzeni ve kız kerdeşini öldürmesine ilişkin olarak detaylar paylaşılmazken seri katilin son kurbanı ise aynı mahallede yaşadığı komşularının aylık aylık bebeği Kushboo oldu.

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BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

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2007 yılında bebeğin annesi yerel polise Kushboo'yu içinde ayrıca bir bakımevi de bulunan ilkokula bıraktığını söyledi. Ancak işlerini halledip geldiğinde kızının okuldan kaybolduğunu fark eden anne polise haber verdi. Kushboo'yu bulmak için bir arama başlatıldı. Ancak birkaç saat sonra Sada, polise Kushboo'yu kaçırdığını, tuğlalarla vurduğunu ve onu boğarak öldürdüğünü ardından ise gömdüğünü itiraf etti. Sada polis ekipleri tarafından gözaltına alındığında ise hiçbir pişmanlık göstermedi.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

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The Sun gazetesinin haberine göre Sada, polise verdiği ifadesinde, “Acı vermeyi seviyorum” dedi. Hindistan yasalarına göre bir çocuk hapse atılamaz veya ölüme mahkum edilemezdi. Bu nedenle Sada’nın bir çocuk bakımevine gönderildiği iddia edildi. 2016 yılından Bihar’ın Munger kasabasındaki salınan Sada’nın şu anda nerede olduğu tam olarak bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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