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Dünyanın en güzel kızı seçilen Thylane Blondeau'yu görenler tanıyamıyor! O artık 20 yaşında...

03.08.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en güzel kızı seçilen Thylane Blondeau, sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri şaşkına çeviriyor. 4 yaşından itibaren modellik yapmaya başlayan ve iki kez dünyanın en güzel çocuğu seçilen güzel isim, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Dünyanın en güzel kızı seçilen Thylane Blondeau'yu görenler tanıyamıyor! O artık 20 yaşında...

Tam iki kez dünyanın en güzel çocuğu ünvanını kazanarak daha küçük yaşlarda herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Fransız model Thylane Blondeau'yu şimdi görenler tanıyamıyor. 20 yaşına giren ve pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran ünlü yıldız, güzelliğiyle adeta göz kamaştırıyor.

İKİ KEZ DÜNYANIN EN GÜZEL KIZI SEÇİLDİ

Thylane Blondeau olarak tanınan dünyaca ünlü Fransız model değişimiyle göz alıyor. Blondeau, çok genç yaşta modelliğe başladı ve 2007'de "Dünyanın En Güzel Kızı" unvanını aldı.

Thylane Blondeau

Dolce & Gabbana, L'Oréal ve Versace gibi birçok tasarımcı için modellik yaptı.

Thylane Blondeau1

SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

20 yaşına basan güzel modelin son halini görenlerin adeta dudakları uçukladı.

Thylane Blondeau2

Genç bir kadın olan ve güzelliğiyle tüm dünyayı titreten Thylane Blondeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla nefes kesiyor.

Thylane Blondeau4

İşte güzel modelin son hali;

Thylane Blondeau5

Blondeau, 4 yaşında Fransız tasarımcı Jean-Paul Gaultier ve daha sonra Dolce & Gabbana, babylos ve L'Oréal gibi ünlü tasarımcılar için podyumda yürüyerek modelliğe başladı.

Thylane Blondeau3

13 yaşındayken Jalouse dergisinin kapağında yer aldı.

Thylane Blondeau9

2015 yılında IMG Models ile anlaştı. Dolce & Gabbana için podyumda yürüdü.

Thylane Blondeau8

Thylane Blondeau, 1.68 boy yüksekliği ile en kısa modellerden biri olarak kabul edilir.

Thylane Blondeau7

Thylane Blondeau6

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