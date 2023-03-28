Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! İsrailli model Yael Shelbia iddialı pozlarıyla beğeni topladı

22 yaşındaki ünlü model Yael Shelbia, 2020 yılında dünyanın en güzel kızı seçilmişti.

Dünyanın en güzel kızı seçilerek herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Yael Shelbia sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

İsrailli model, güzelliğiyle adından sıkça söz ettiyor. Ünlü modelin

ınstagram sayfası üzerinden yayınladığı son pozları yine binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü modele takipçileri; 'Hayatımın aşkı', 'Çok güzelsin', 'Dünyanın en güzeli' gibi yorumlar yaptılar.

Yael Shelbia 31 Ağutos 2001 tarihinde doğdu.

Duru güzelliği ile büyük beğeni toplayan Yael Shelbia modellik ve oyunculuk yapıyor.





