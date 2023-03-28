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Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! İsrailli model Yael Shelbia iddialı pozlarıyla beğeni topladı

28.03.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrailli model Yael Shelbia, 2020 yılında dünyanın en güzel kızı seçilerek, herkesin tanıdığı bir isim oldu. Daha önce de dünyanın en güzel 2. ve 3. kızı olarak seçilen ünlü model ınstagram sayfası üzerinden yayınladığı cesur ve iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! İsrailli model Yael Shelbia iddialı pozlarıyla beğeni topladı

22 yaşındaki ünlü model Yael Shelbia, 2020 yılında dünyanın en güzel kızı seçilmişti.

Dünyanın en güzel kızı seçilerek herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Yael Shelbia sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Yael Shelbia

İsrailli model, güzelliğiyle adından sıkça söz ettiyor. Ünlü modelin
ınstagram sayfası üzerinden yayınladığı son pozları yine binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yael Shelbia 2

Ünlü modele takipçileri; 'Hayatımın aşkı', 'Çok güzelsin', 'Dünyanın en güzeli' gibi yorumlar yaptılar.

Yael Shelbia 3

Yael Shelbia 31 Ağutos 2001 tarihinde doğdu.

Yael Shelbia 4

Duru güzelliği ile büyük beğeni toplayan Yael Shelbia modellik ve oyunculuk yapıyor.

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