Dünyanın en kısa insanı unvanını geri kazandı

Edward 'Niño' Hernández, 72 cm uzunluğundaki boyu ile dünyanın yaşayan en küçük insanı olduğu onaylandı. Edward, bu ünvanı ilk kez Nisan 2010’da kazandığında boyu 70 cm’di. Sonraki yıllarda Nepal’den 60 cm uzunluğundaki Khagendra Thapa Magar, Edward’ın unvanını alarak dünyanın en küçük insanı ilan edildi. Yine Nepal’den Chandra Bahadur Dangi 54 cm boy uzunluğu ile bu unvanın sahibi oldu. Ancak hem Khagendra Thapa Magar, hem de Chandra Bahadur Dangi hayatını kaybettikleri için, bu unvan tekrar Edward Hernandez’e geçti.

Guinness Dünya Rekorları Latin Amerika yetkilisi Natalia Ramirez, Edward Hernandez’e Kolombiya’daki bir tıp kliniğinde ünvanını kanıtlayan resmi sertifikasını verdi. Ailesi ve ortopedisti Hernandez’i tören sırasında yalnız bırakmadı.

AİLESİ, DÖRT YAŞINDAYKEN FARK ETTİ

Edward Hernandez 1986 doğumlu. Ailesi Edward dört yaşındayken, çocuklarının yaşıtlarından farklı oranlarda büyüdüğünü fark etti. Medikal önlemlere başvuran ailesi Edward 20 yaşına gelene kadar aradığı çözümü bulamadı. 20 yaşına gelen Edward’a tiroid yetmezliği teşhisi kondu ve doğal büyüme sürecinin bu hastalık tarafından etkilendiği anlaşıldı.