Dünyanın en kısa insanı unvanını geri kazandı

Edward kendisiyle barışık biri. Genelde en sevdiği müziklerle dans ederek hayatın tadını çıkarmayı tercih ediyor. Guinness Dünya Rekorları’na konuşan Edward “Dünyayı ele geçirmek için gülümsememi kullanıyorum. Her zaman insanlarla büyük bir gülücük paylaşıyorum. Benim cazibem bu. Aklıma koyduğum her şeyi yapabilirim. Her şey mümkün. Vücut ölçülerinin bir anlamı yok. İnsanların beni olduğum gibi kabul etmesini istiyorum; küçük boylu ve büyük kalpli” dedi.

Edward’dan önce bu ünvanın sahiplerinden biri olan Khagendra Thapa Magar 27 yaşında akciğer iltihabı nedeniyle hayatını kaybetti. Guinness Dünya Rekorları’nda 2010 yılında ilk olarak dünyanın en kısa genç erkeği ünvanıyla girdikten sonra, 18 yaşında dünyanın en kısa insanı ünvanını aldı.



Khagendra Thapa Magar

Ünvanını aldığında Khagendra “Kendimi küçük biri olarak görmüyorum. Ben büyük bir insanım. Umarım bana verilen unvan bunu kanıtlamama ve aileme uygun bir ev almama yardımcı olur” demişti.