Dünyanın en kısa insanı unvanını geri kazandı

Edward 'Niño' Hernández, 72 cm uzunluğundaki boyu ile dünyanın yaşayan en küçük insanı olduğu onaylandı. Edward, bu ünvanı ilk kez Nisan 2010’da kazandığında boyu 70 cm’di. Sonraki yıllarda Nepal’den 60 cm uzunluğundaki Khagendra Thapa Magar, Edward’ın unvanını alarak dünyanın en küçük insanı ilan edildi. Yine Nepal’den Chandra Bahadur Dangi 54 cm boy uzunluğu ile bu unvanın sahibi oldu. Ancak hem Khagendra Thapa Magar, hem de Chandra Bahadur Dangi hayatını kaybettikleri için, bu unvan tekrar Edward Hernandez’e geçti.
Guinness Dünya Rekorları Latin Amerika yetkilisi Natalia Ramirez, Edward Hernandez’e Kolombiya’daki bir tıp kliniğinde ünvanını kanıtlayan resmi sertifikasını verdi. Ailesi ve ortopedisti Hernandez’i tören sırasında yalnız bırakmadı.
Edward Hernandez 1986 doğumlu. Ailesi Edward dört yaşındayken, çocuklarının yaşıtlarından farklı oranlarda büyüdüğünü fark etti. Medikal önlemlere başvuran ailesi Edward 20 yaşına gelene kadar aradığı çözümü bulamadı. 20 yaşına gelen Edward’a tiroid yetmezliği teşhisi kondu ve doğal büyüme sürecinin bu hastalık tarafından etkilendiği anlaşıldı.
Edward kendisiyle barışık biri. Genelde en sevdiği müziklerle dans ederek hayatın tadını çıkarmayı tercih ediyor. Guinness Dünya Rekorları’na konuşan Edward “Dünyayı ele geçirmek için gülümsememi kullanıyorum. Her zaman insanlarla büyük bir gülücük paylaşıyorum. Benim cazibem bu. Aklıma koyduğum her şeyi yapabilirim. Her şey mümkün. Vücut ölçülerinin bir anlamı yok. İnsanların beni olduğum gibi kabul etmesini istiyorum; küçük boylu ve büyük kalpli” dedi.
Edward’dan önce bu ünvanın sahiplerinden biri olan Khagendra Thapa Magar 27 yaşında akciğer iltihabı nedeniyle hayatını kaybetti. Guinness Dünya Rekorları’nda 2010 yılında ilk olarak dünyanın en kısa genç erkeği ünvanıyla girdikten sonra, 18 yaşında dünyanın en kısa insanı ünvanını aldı.
Khagendra Thapa Magar
Ünvanını aldığında Khagendra “Kendimi küçük biri olarak görmüyorum. Ben büyük bir insanım. Umarım bana verilen unvan bunu kanıtlamama ve aileme uygun bir ev almama yardımcı olur” demişti.
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