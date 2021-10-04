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‘Dünyanın en seksi anneannesi’ olarak tanınan Gina Stewart, güzellik sırrını paylaştı

04.10.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturyalı model Gina Stewart, genç kızlara taş çıkartan fiziği ve yıllara meydan okuyan görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bırakıyor. Geçtiğimi aylarda 51 yaşında giren Stewart, gençlik ve güzelliğinin sırrını paylaştı. Ona göre bu formül Hindistan cevizi yağından geçiyor.

‘Dünyanın en seksi anneannesi’ olarak tanınan Gina Stewart, güzellik sırrını paylaştı

Ünlü model Gina Stewart, yaşıanmeydan okuyan görünümü nedeniyle “Dünyanın en seksi anneannesi” olarak isimlendirildi. Sıkı bir cilt bakım rejime bağlı kaldığını ifade eden Stweart’ın vazgeçilmez ürünü ise Hinditan cevizi yağı. Özellikle gençlik yıllarından beri Hindistan cevizi yağını kullandığını anlatan Stewart, “19 yaşımdan beri her banyo veya duştan sonra tüm vücudumu tepeden tırnağa nemlendiririm. Cildimde büyük bir fark yarattığına ve onu olabildiğince esnek tuttuğuna kesinlikle inanıyorum” dedi.

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“ŞİŞEDE BOTOKS”

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Hindistan cevizi yağının yanında Stewart, doğal bir şekilde botoks etkisi yarattığını söyleyen bir formül daha paylaştı. Bu formülün ise kuşburnu yağı olduğunu belirtti. Genellikle protein kaynaklı yemekler tüketen 4 çocuk annesi Stewart, diyetine bol miktarda sebze ve sağlıklı kahborhidrat katmayı tercih ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık hayatına dair detayları paylaşan Stewart, özellikle günlük tükettiği kahve miktarını azaltmanın sağlığı üzerinde etkili olduğunun altını çizdi.

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