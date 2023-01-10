Dünyanın en seksi büyükannesi olarak ünlenmişti! Genç hayranlarına seslendi... “Genç bir prens arıyorum”

52 yaşındaki sosyal medya fenomeni Gina Stewart, genç yaşta eşinden ayrıldıktan sonra kızıyla kendisine ait bir hayat kurduğu için aşk konularını gündeminden uzak tuttuğunu itiraf ederek yeni aşka kapılarını açtı. Sosyal medyada geniş bir yaş aralığından takipçilerinin olduğunu dile getiren Stewart, “Bekarım ve bir kızım olduğu için hayatıma aldığım kişiler konusunda her daim seçici oldum. Aslında özellikle birini aramıyorum. Eğer kaderimde aşkı bulmak varsa, bunun olacağına ve muhtemelen hiç beklemediğim bir anda aşık olacağıma inanıyorum.” dedi.

“YAŞÇA BÜYÜK KADINLARI SEVİYORLAR”

Genç erkeklerin genellikle kendilerinden yaşça büyük kadınlardan hoşlandığını ifade eden Stewart, “Sosyal medyada 20’li yaşlarında pek çok takipçim var. Dürüst olmak gerekirse, pek çok genç erkek yaşlı kadınları sever. Muhtemelen genç nesilden benim neslimden daha fazla talep alıyorum. Kimse kabul etmek istemese de yaşça büyük kadınları seviyorlar” diye konuştu.