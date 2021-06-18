Dünyanın en ünlü aslanı 'Yaralı yüz' 14 yaşında öldü! Belgeselde bile rol almıştı

Hayvanların kralı ve Kenya'daki Maasai Mara koruma alanının en yaşlı üyesi, 14 yaşında yaşama veda etti.

Sol gözündeki çarpıcı yara izi ve muhteşem yelesiyle tanınan aslan, BBC'nin Büyük Kediler Günlüğü de dahil olmak üzere birçok belgeselde rol aldı. Safari turu için diğer ülkelerden Kenya'ya onu görmek için gelen ziyaretçiler bile vardı.

Malaika ve Ashnil kampları arasında yaşayan aslan, burayı üç erkek kardeşi ile paylaşıyordu. Birlikte dokuz dişi, yavru ve birkaç genç erkekten oluşan bir gruba liderlik ediyordu.

''DÜNYANIN EN ÜNLÜ ASLANI''

Yara izi ise, o henüz dört yaşındayken bir Kenyalının sığırlarını korumak için attığı mızrak sonucu oluştu. Yaşamı boyunca birçok yara alan aslan bu şekilde 14 yaşına kadar gelebildi. Vahşi yaşam fotoğrafçısı George Logan'a göre o, çok uzun süre zirvede kaldı ve ekledi: Son derece büyük bir yelesi vardı, bu da dişiler için onun vazgeçilmez olmasını sağlıyordu. Oldukça benzersizdi ve bu çılgın görünümü ve büyük kişiliğiyle çok uzun süre zirvede kaldı. Onun dünyanın en ünlü aslanı olduğunu söyleyebilirim.

''HUZUR İÇİNDE ÖLDÜ''

Yetkililerin bildirdiğine göre aslanın son zamanlarda çok zayıfladığı ve yaşına bağlı olarak doğal yollardan öldüğü bildirildi. Aslanın bakımını üstlenen bir kişi, ''Masai mara ikonik erkeklerinden bir tanesini kaybetti. Onun efsanesi sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde öldü'' şeklinde konuştu.

