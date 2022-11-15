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Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti rekorunu kırabilen olmadı

15.11.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thomas Wedders, 18. yüzyılın başlarında dünyanın en uzun burnuna sahip olmasıyla tanınmıştı. Ne yazık ki o zamanlarda büyük burnunun ihtişamını kaydedebilecek kameralar yoktu. Sadece bir çizim nasıl olduğuyla ilgili fikir verdi ve bir maket hazırlanabilmesine olanak sağladı. Yüzlerce yıl geçmesine rağmen hala Wedders'ın rekorunu kırabilen olmadı.

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti rekorunu kırabilen olmadı

Guinness Dünya Rekorları'na göre, Wedders'ın 19 santimetrelik burnu ile sahip olduğu etkileyici rekoru bugüne kadar devam ediyor. O zamanın teknolojisi buna el vermediği için Wedders'ın burnunun bir fotoğrafı yok ancak bunu göstermek için yapılan ve Yorkshire'da sergilenen bir balmumu heykel Wedders'ı yeniden gündeme taşıdı.

SERGİYLE GÜNDEM OLDU

Ripley'in 'İnan ya da İnanma' sergisindeki balmumu figürünün bir fotoğrafının sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılmasının ardından binlerce kullanıcı, yaşadıkları şoku paylaşınca akıl almaz rekor yeniden gündem oldu. Bir kullanıcı "Aslında burada ne oluyor? Tümör mü? Büyüme mi? Rastgele genetik bir aksilik mi? Burun delikleri uca kadar mı uzanıyor?? O kadar çok sorum var ki..."

PEK BİLGİ YOK

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Wedders'ın kişisel hayatı hakkında pek bir şey bilinmese de, 50'li yaşlarının başında vefat etmeden önce çeşitli sirk gösterilerinde oyuncu olarak rol aldığı iddia ediliyor. Ne yazık ki Wedders'ın burnu hakkında daha fazla şey öğrenmemiz de pek mümkün değil ama belki gelecekte bir gün rekoru kırılabilir.

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