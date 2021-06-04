Dünyanın en yaşlı insanı! 124 yaşındaki Hintli kadın koronavirüs aşısı oldu

Hindistan'ın kuzey kesiminde yer alan Baramulla semtinde Çarşamba günü 9 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. İddiaya göre dünyanın en yaşlı insanı olduğunu iddia edilen Rehtee Begum'da onlar arasında yer alıyordu.

124 yaşında dünyanın en yaşlı insanı olduğu söylenen Rehtee, aşıyı kapı kapı dolaşarak alabildiğini öne sürdü .Aşı dozu verildikten sonra konuşan kadın, aşı yapıldıktan sonra kendini iyi hissettiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Rehtee, yedi hafta içinde ikinci aşıyı yapmak için de hevesli olduğunu dile getirdi.

HEM COVID AŞISI OLAN EN YAŞLI İNSAN, HEM DE DÜNYANIN EN YAŞLISI

Kendisine yaşı sorulduğunda tek söylediğinin 100'ü aştığını söyleyen kadının kimliği bulunamadı ama resmi kayıtlarda '124 olduğu ortaya çıktı' ifadesi yer aldı. Kayıtlar dikkate alınırsa, Rehtee yalnızca dünyanın hayatta kalan ve Covid aşısı olan en yaşlı insanı değil, aynı zamanda dünyanın şimdiye kadar kaydedilen en yaşlı insanı.

Şu anda, hala hayatta olduğu bilinen en yaşlı kişi, Japonya'da Kane Tanaka adındaki bir adam. Tanaka'nın 118 yaşında olduğu biliniyor.



