Dünyanın en yaşlı yabani kuşu, 70 yaşında bir kez daha anne oldu

Smithsonian Magazine'in haberine göre ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nden (US Fish and Wildlife Service - USFWS) Biyolog Chandler Robbins, 70 yaşındaki Wisdom adlı Laysan albatrosuna ilkin 1956'da bilezik takmıştı.

Robbins, 2002'de bileziği değiştirmek için kuşu yakaladığında onun 51 yaşında olduğunu ve bilinen en yaşlı kuş rekorunu kırdığını fark etmişti. Bilim insanları o döneme kadar bu türün en fazla 40 yaşına kadar hayatta kalabileceğini düşünüyordu.

Laysan albatroslarının cinsel olgunluğa ulaşabileceği en erken yaş 5. Wisdom 1956'da tespit edildiğinde cinsel olgunluğa ulaştığı için 5 yaşında olduğu düşünülmüştü ama daha büyük olması da ihtimal dahilindeydi. Uzmanlar bu yüzden Wisdom'ın 70 yaşından büyük olabileceğine dikkat çekti.

Söz konusu kuşun nasıl bu kadar uzun yaşadığı sorusuna USFWS'den Biyolog John Plissner "Gerçekten hiçbir fikrimiz yok. Onun istisna olup olmadığını da bilmiyoruz" dedi.

Laysan albatrosları ömür boyu genellikle bir bireyle eş oluyor. Ancak Wisdom, eski partnerlerinin hayatını kaybetmesinden sonra birkaç yeni eş bulmak zorunda kaldı.