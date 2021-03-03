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Dünyanın en yaşlı yabani kuşu, 70 yaşında bir kez daha anne oldu

03.03.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en yaşlı yabani kuşu, 70 yaşında bir kez daha anne oldu

Dünyanın bilinen en yaşlı yabani kuşu, 1 Şubat'ta Büyük Okyanus'taki Midway Adası'nda civcivinin başarılı bir şekilde yumurtadan çıkmasıyla bir kez daha anne oldu.

Smithsonian Magazine'in haberine göre ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nden (US Fish and Wildlife Service - USFWS) Biyolog Chandler Robbins, 70 yaşındaki Wisdom adlı Laysan albatrosuna ilkin 1956'da bilezik takmıştı.

Robbins, 2002'de bileziği değiştirmek için kuşu yakaladığında onun 51 yaşında olduğunu ve bilinen en yaşlı kuş rekorunu kırdığını fark etmişti. Bilim insanları o döneme kadar bu türün en fazla 40 yaşına kadar hayatta kalabileceğini düşünüyordu.

Laysan albatroslarının cinsel olgunluğa ulaşabileceği en erken yaş 5. Wisdom 1956'da tespit edildiğinde cinsel olgunluğa ulaştığı için 5 yaşında olduğu düşünülmüştü ama daha büyük olması da ihtimal dahilindeydi. Uzmanlar bu yüzden Wisdom'ın 70 yaşından büyük olabileceğine dikkat çekti.

Söz konusu kuşun nasıl bu kadar uzun yaşadığı sorusuna USFWS'den Biyolog John Plissner "Gerçekten hiçbir fikrimiz yok. Onun istisna olup olmadığını da bilmiyoruz" dedi.

Laysan albatrosları ömür boyu genellikle bir bireyle eş oluyor. Ancak Wisdom, eski partnerlerinin hayatını kaybetmesinden sonra birkaç yeni eş bulmak zorunda kaldı.

70'lik kuş, 2010'dan beri Akeakamai adlı kuşla birlikte. İkili kasım ayı sonlarında Midway Adası'ndaki yuvalarına geldiğinde bilim insanları hem rahatladı hem de heyecanlandı. Pasifik Deniz Ulusal Anıtı'ndan Biyolog Beth Flint şöyle konuştu:

Wisdom'ın tam olarak kaç civciv yetiştirdiğini bilmiyoruz. Son yıllardaki performansına dair bildiklerimize göre kesinlikle en az 35. Wisdom her geri döndüğünde, deniz kuşlarının ne kadar süre yaşayabileceği ve civciv büyütebileceği konusunda daha fazla şey öğreniyoruz.

Albatroslar her yıl sadece bir yumurta bırakıyor. Bu da Wisdom'ı ünlü yapan sebeplerden biri. Flint, Wisdom'ın yuvasına her yıl gelişinin ve gittikçe artan şöhretinin onu değerli bir simge haline getirdiğini, korunması gerektiğini söyledi ve ekledi:

Dönüşü sadece her yerdeki kuş severlere ilham vermekle kalmıyor, bu zarif deniz kuşlarını ve ileride hayatta kalmak için ihtiyaç duyacakları habitatları nasıl koruyabileceğimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor.

Wisdom ve Akeakamai, yeni civcivlerini yaz mevsiminde denize açılabilecek kadar güçlü hale getirmek için gereken yiyeceği sağlama umuduyla sırayla okyanusu geçecek. Yiyeceği yutan bu hayvanlar, yuvaya döndüğünde bunları civcivin yemesi için ağzından çıkartıyor.

Midway Adası, Laysan albatroslarının yaklaşık 4'te üçüne, kara ayaklı albatrosların yüzde 40'ına ve 20 kuş türüne daha ev sahipliği yapıyor. USFWS'ye göre bölge, iklim krizi sebebiyle yükselen deviz seviyesi yüzünden tehdit altında. Plastik kirliliği ve 2015'ten beri adayı saran istilacı ev fareleri de albatrosları tehdit ediyor.

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