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Dünyanın en zehirli akrebi tarafından sokulan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Tam 7 kez kalp krizi geçirdi

02.11.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yaşayan 7 yaşındaki Luiz Miguel Furtado Barbosa dünyanın en zehirli akreplerinden biri tarafından sokulduktan sonra dehşeti yaşadı. Kısa sürede 7 kez kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti.

Dünyanın en zehirli akrebi tarafından sokulan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Tam 7 kez kalp krizi geçirdi

Brezilya’da yaşayan 7 yaşındaki Luiz Miguel Furtado Barbosa isimli bir çocuk ailesiyle birlikte kamp yapmaya gittikleri sırada hiç beklenmedik bir durumla karşılaştı. Ayakkabısını giymeye çalıştığı sırada bir akrep Barbosa’nın ayakkabısından içeri girdi onu soktu. 44 yaşındaki anne Angelita Proenca Furtado, oğlunun çığlık attığını ardından ise fenalaştığını dile getirdi. Hastaneye kaldırılan çocuk 2 günlük tedavisinin ardından 7 kez kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

“DELİ GİBİ ARAMAYA BAŞLADIK”

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44 yaşındaki anne Angelita Proenca Furtado yaşadığı şoke edici olayı, “Ayakkabısını giydiği sırada acı içinde çığlık attı. Onu neyin soktuğunu bulamayınca aramaya devam ettik. Bacağı kızarmaya başladı ve ağrı arttı. İşte o zaman gerçekten bir akrebin soktuğunu anladım ve hangisi olduğunu bulmak için deli gibi aramaya başladık” dedi.

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Aile, çocuklarının acı içinde kıvranmasına aşırı zehirli ve yüksek ölüm oranı nedeniyle Güney Amerika'daki en tehlikeli akrep olarak kabul edilen Tityus Serrulatus olarak da bilinen Brezilyalı bir sarı akrebin neden olduğunu keşfetti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Luiz, Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinikleri Hastanesine kaldırıldı ve hemen çocuk servisine götürüldü. Tedavisinin devam ettiği sırada gözlerini açarak annesiyle konuşmaya çalışan minik Barbosa, 7 kez kalp krizi geçirdikten sonra trajik bir şekilde öldü.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya akrep

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