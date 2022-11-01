Çöp torbasının içinde görünce şaşkına döndüler! Kocasını öldüren kadın cesedi kızının erkek arkadaşına parçalattı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde yaşayan 59 yaşındaki Bonnie Marie Maughan isimli bir kadın, kocası Jeffrey Fellman’ı korkunç bir şekilde öldürmekten cinayetle suçlandı. Evinin garajındaki çöp torbalarında ceset parçalarının bulunması üzerine Vaughan’ın, kızının sevgilisi John Thomas Havens suçuna zorla ortak ettiği iddia edildi.

PARÇALANMADAN ÖNCE CANLIYDI

Mahkeme tutanağında yer alan ifadelere göre, “Middletown Şehri'nde sanık Vaughan, kocasını defalarca vurarak ölümüyle sonuçlandı. Davalı Vaughan, davalı John Havens'ın evine gelmesini ve cesedi yok etmek için cesedi parçalamasını sağladı.” ifadelerine yer verildi.

55 yaşındaki Fellman, karaciğerinde ciddi hasar da dahil olmak üzere çok sayıda kurşun yarası nedeniyle öldü ve Warren County Adli Tıp Görevlisi Dr. Russell Uptegrove'a göre parçalanma ölümünden sonra gerçekleşti.

ÖNCEDEN TASARLANDI

Vaughan, polise verdiği ifadesinde fiziksel saldırıya uğradıktan sonra kocasını kendini savunmak için vurduğunu söyledi ancak Warren County Savcısı David Fornshell, suçun önceden tasarlandığını gösteren kanıtlar olduğunu söyledi.