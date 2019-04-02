Dünyanın ilk ayrılık mektubu keşfedildi

Araştırmacılar, şimdiye keşfedilen ilk ayrılık mektubunun Babil kralı Nabonidus'a ait olduğunu açıkladı.
M.Ö. 6. yüzyıla ait olan mektup niteliğindeki tabletin geçen yıl Irak'ın güneyinde keşfedildiği belirtildi.
A tablet discovered this year, suggests that Neo-Babylonians may have been the first to start writing break up letters.https://t.co/xM3JZOhu9z— hyperallergic (@hyperallergic) April 1, 2019
Kral Nabonidus'un cariyesinden ihanet nedeniyle ayrıldığı görülen mektupta şu ifadeler yer alıyor: "Çocukluk arkadaşım Nisaba ile görüştüğünün haberi, Yukarı Fırat'tan bana ulaştı. En sevdiğim cariyelerimden biri olduğun için bu ihanetle mahvoldum. Keten şal ve sandaletlerini almak için ayın sonuna kadar vaktin var, yoksa onları ay tanrısının tapınağına bağışlayacağım."
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz
Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı tatil!
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
10 zurnacı ve 100 davulcu ile gövde gösterisi yaptı
Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
The Times, 'Türkiye'deki En İyi 30 Tatil Yeri'ni açıkladı!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum