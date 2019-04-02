Mynet Trend

Dünyanın ilk ayrılık mektubu keşfedildi

Mert Şuşut Mert Şuşut
İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2019 16:13 | Son Güncelleme

Liberty Üniversitesi'nden arkeologlar, Babil kralı Nabonidus'un, M.Ö. 6. yüzyılda yazdığı, dünyanın ilk ayrılık mektubunu keşfetti.

Dünyanın ilk ayrılık mektubu keşfedildi

Araştırmacılar, şimdiye keşfedilen ilk ayrılık mektubunun Babil kralı Nabonidus'a ait olduğunu açıkladı.

M.Ö. 6. yüzyıla ait olan mektup niteliğindeki tabletin geçen yıl Irak'ın güneyinde keşfedildiği belirtildi.

Kral Nabonidus'un cariyesinden ihanet nedeniyle ayrıldığı görülen mektupta şu ifadeler yer alıyor: "Çocukluk arkadaşım Nisaba ile görüştüğünün haberi, Yukarı Fırat'tan bana ulaştı. En sevdiğim cariyelerimden biri olduğun için bu ihanetle mahvoldum. Keten şal ve sandaletlerini almak için ayın sonuna kadar vaktin var, yoksa onları ay tanrısının tapınağına bağışlayacağım."

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
Bu şarkıların Sabahattin Ali'nin şiirleri olduğunu biliyor muydunuz?Bu şarkıların Sabahattin Ali'nin şiirleri olduğunu biliyor muydunuz?
Victoria's Secret'ın emekli meleği oğlu ile alışverişte!Victoria's Secret'ın emekli meleği oğlu ile alışverişte!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayrılık mektubu dünya liberty ünversitesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Koruyucu ailedeki iğrenç olayda flaş gelişme!

Koruyucu ailedeki iğrenç olayda flaş gelişme!

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken...

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken...

İnanılmaz keşif! İşte dinozorların son günü

İnanılmaz keşif! İşte dinozorların son günü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zerrin Arbaş'ın kızı Derya Arbaş nasıl öldü?

Zerrin Arbaş'ın kızı Derya Arbaş nasıl öldü?

Dünyayı dolaşarak yeni vegan yemekler keşfedecek adaylar aranıyor: Yılda 66 bin dolar maaş

Dünyayı dolaşarak yeni yemekler keşfedecek adaylar aranıyor

Bu şarkıların Sabahattin Ali'nin şiirleri olduğunu biliyor muydunuz?

Bu şarkıların Sabahattin Ali'nin şiirleri olduğunu biliyor muydunuz?

Victoria's Secret'ın emekli meleği oğlu ile alışverişte!

Victoria's Secret'ın emekli meleği oğlu ile alışverişte!

'Dine aykırı' dedikleri Harry Potter kitaplarını yaktılar

'Dine aykırı' dedikleri Harry Potter kitaplarını yaktılar

Havada durdu, şahitleri var!

Havada durdu, şahitleri var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.