Dünyanın ilk ayrılık mektubu keşfedildi

Araştırmacılar, şimdiye keşfedilen ilk ayrılık mektubunun Babil kralı Nabonidus'a ait olduğunu açıkladı.

M.Ö. 6. yüzyıla ait olan mektup niteliğindeki tabletin geçen yıl Irak'ın güneyinde keşfedildiği belirtildi.

A tablet discovered this year, suggests that Neo-Babylonians may have been the first to start writing break up letters.https://t.co/xM3JZOhu9z