Dünyanın ilk uçan yarış arabası havalandı!

Uçan arabalar, uçan otomobiller veya uçan taksiler her geçen günden daha fazla konuşulmaya başlandı. Tüm bunlar olurken, Avustralyalı bir girişim Alauda Racing'in uçan yarış arabası karşımıza çıktı. Airspeeder Mk3 adı verilen ve dünyanın ilk uçan arabası olan bu araba, gökyüzüyle buluştu.

İŞTE DÜNYANIN İLK UÇAN ARABASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Airspeeder Mk3, temelde bir drone'a oldukça benziyor. 4 pervaneye sahip olan araç, 130 kilogram ağırlığında ve 80 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor. Araç aynı zamanda oldukça hızlı.

320 kilovatlık güç aktarma organları sayesinde Mk3, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,8 saniyede çıkabiliyor. Ancak Mk3, yönetim için sürücü koltuğuna oturacak bir pilota ihtiyaç duymuyor.

PİLOT ARACIN İÇİNDE DEĞİL

Hem erkek hem de kadınlardan oluşan pilotlar, uçan arabayı bir simülatörün içinde, uzaktan yönetiyor. Ancak ekiplerin aynı zamanda önemli bir görevi de var. O da Formula 1 yarışlarındaki pit stop işlemine benzer bir şekilde yarış boyunca aracın pillerini değiştirmek.

