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Ünlü şirketlerden uçan araba adımı!

14.06.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft ve American Airlines hava yolları, elektrikli uçan araba geliştiren bir İngiliz şirketine yatırım desteği verdi.

Ünlü şirketlerden uçan araba adımı!

American Airlines, İngiltere merkezli Vertical Aerospace adlı "startup" şirketine kentlerin üzerinde uçmak için tasarlanmış 1 milyar dolar değerinde 250 uçan araba ön siparişi verdiğini açıkladı.

1000 ADET ÖN SİPARİŞ

Vertical Aerospace ise American Airlines, Virgin Atlantic, Microsoft ve Avalon gibi şirketlerden 4 milyar dolar değerinde sıfır emisyonlu VA-X4 dikey kalkış uçağı için 1000 adet ön sipariş aldığını duyurdu.

Şirket, ayrıca özel amaçlı bir satın alma şirketi ile birleşerek New York borsasında halka açılarak işlem görmeye başlayacağını bildirdi.

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NEREDEYSE HİÇ SES YOK

Şirkete göre, VA-X4 isimli uçan araba saatte 320 kilometrenin üzerinde hızla uçacak ve uçuş sırasında neredeyse hiç ses duyulmayacak. 160 kilometreden fazla menzile sahip olan aracın bir prototipi şu anda üretiliyor ve ilk test uçuşunun bu yıl içinde yapılması planlanıyor.

(AA)

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