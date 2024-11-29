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Dünyanın konuştuğu ölümün gizemi çözüldü! Babasının kavga ettiği işçi genç kıza tecavüz edip domuzlara yem etmiş

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.11.2024 14:42
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Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde 17 yaşındaki Milena Shevelyova isimli genç bir kızın ailesinin evde olmadığı sırada domuzlara yemek vermek için ahıra gittiği ve domuzların saldırısı sonucunda parçalanarak öldürüldüğü ifade edilmişti. Ancak genç kızın ölümünün ardından bambaşka bir durum çıktı. Genç kızın babasıyla kavga eden 41 yaşındaki çiftlik işçisi Igor Zaika tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Dünyanın konuştuğu ölümün gizemi çözüldü! Babasının kavga ettiği işçi genç kıza tecavüz edip domuzlara yem etmiş

MYNET|DIŞ HABERLER 17 yaşındaki Milena Shevelyova'nın ailesinin küçük çiftliğinde hayvanları beslerken saldırgan bir dişi domuz tarafından öldürüldüğü düşünülüyordu . Ancak yeni ortaya çıkan delillerle genç kızın babasıyla kavga eden 41 yaşındaki çiftlik işçisi Igor Zaika tarafından sopayla dövdüğü ve tecavüze uğrayarak baygın halde domuzlara yem edildiği belirtildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

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40 yaşındaki Igor Zaika, memurlara Milena'nın babasına ait hayvanları öldürmeyi planladığını ve Milena'nın babasına karşı kin beslediğini dile getirdi. Rus Soruşturma Komitesi'ne göre, hayvanlardan sorumlu olarak evde yalnız bırakılan Milena'ya sopayla vurduğunu itiraf ederek, "Kapıyı açtım ve kızının çıktığını gördüm. Ona iki kez vurdum. İlk seferinde vurduğumda beni geri itti ve ikinci kez vurdum. İkinci vuruşumda yere düştü" dedi.

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Zaika'nın itirafına rağmen, daha ileri soruşturmalar devam ediyor. Zailka gözaltına alındı. Milena'nın cesedi hayvan ısırıklarıyla bulundu ve Zaika onu bulduğunda beslediği domuzlar ve boğalar tarafından parçalandığına inanılıyor.

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